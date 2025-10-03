السعودية بطلاً ومنتخبنا وصيفاً لكأس الخليج للناشئين



توج المنتخب السعودي للمرة السابعة في تاريخه، بلقب بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً، بعد فوزه على منتخبنا الوطني، مساء اليوم الجمعة، بهدفين دون مقابل سجلهما عبدالعزيز الفواز وعبدالرحمن سفياني في الدقيقتين 18 و45 من عمر المباراة النهائية التي جرت على استاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، لينهي «الأبيض» الإماراتي مشواره في المركز الثاني «وصيفاً» للبطولة الخليجية.

وغلب الحذر على أداء الفريقين في الشوط الأول، وسدد عبدالرحمن سفياني لاعب «الأخضر» أول كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في المباراة، ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 15، وتمكن عبدالعزيز الفواز لاعب المنتخب السعودي من التسجيل في الدقيقة 18، بعد استقبال جيد للكرة، ومراوغة للمدافعين، وتسديدة لم يقدر على صدها حارس «الأبيض».



وواصل «الأخضر» السعودي أفضليته الهجومية في الدقائق التالية، وتصدى حارس مرمى منتخبنا جاسم الحمادي كرة رأسية من أبوبكر سعيد في الدقيقة 43، قبل أن يضيف سفياني الهدف الثاني للسعودية في الدقيقة 45، بلمسة مباشرة بالقدم لكرة لُعبت ساقطة بين قلبي دفاع منتخبنا، لينهي «الأخضر» الشوط الأول لمصلحته بهدفين دون مقابل.



وحاول منتخبنا الوطني تطوير الأداء الهجومي في الشوط الثاني، إلا أن «الأخضر» فرض مصيدة تسلل ناجحة، وحافظ على تفوقه الميداني، وسدد البديل محمد مدخلي، كرة سعودية قوية ارتطمت بأقدام أكثر من لاعب من الفريقين، وتحولت من العارضة إلى خارج الملعب في الدقيقة 59.

وسقطت كرة سهلة من يدي حارسنا جاسم الحمادي، ولحق بها الدفاع وأبعدها من خلفه في الدقيقة 62، وتألق الحمادي في التصدي لتسديدتين قويتين من مدخلي في الدقيقتين 75 و86، ليمنع هدفاً سعودياً ثالثاً، ولتنتهي المباراة بفوز «الأخضر» بهدفين دون مقابل، ليتوج بكأس الخليج للناشئين.