رابطة المحترفين تعلن عن المرشحين لجوائز الأفضل في سبتمبر



أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في شهر سبتمبر 2025، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب، بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الموسم الجاري. ويتنافس على جائزة أفضل لاعب، 5 لاعبين هم: لابا كودجو «العين»، كريم البركاوي «الظفرة»، دوسان تاديتش «الوحدة»، أحمد نور الله «كلباء»، مهند علي «دبا». فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى 3 لاعبين، وهم: علي الحوسني «عجمان»، محمد علي «الوصل»، خالد عيسى «العين». ويتنافس على جائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر الماضي، كل من فوك رازوفيتش «كلباء»، لويس كاسترو «الوصل»، فلاديمير إيفيتش «العين».



وسيتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من اليوم الجمعة، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.

وعلى صعيد الأرقام في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، قدم لابا كودجو مهاجم العين أداءً مميزاً مع الزعيم خلال شهر سبتمبر، حيث سجل 4 أهداف من 3 مباريات، ليعزز صدارته لقائمة هدافي دوري أدنوك للمحترفين برصيد 7 أهداف. فيما لعب كريم البركاوي لاعب الظفرة 3 مباريات وسجل 5 أهداف، وهو ثاني الهدافين ببطولة الدوري هذا الموسم برصيد 6 أهداف.

بينما خاض دوسان تاديتش 3 مواجهات مع الوحدة وصنع هدفاً، وأحرز مهند علي لاعب دبا هدفين من 3 لقاءات، وأخيراً قدم أحمد نور الله قائد كلباء أداءً مميزاً خلال مباريات فريقه في شهر سبتمبر، من خلال تمريراته المؤثرة في ملعب المنافس.



وظهر الحراس الثلاثة المرشحون لجائزة الأفضل في سبتمبر بأداء رائع خلال 3 مباريات ببطولة الدوري، حيث ساهم خالد عيسى حارس العين في وصول الزعيم للصدارة برصيد 13 نقطة، فيما قاد محمد علي فريقه الوصل للمركز الخامس برصيد 10 نقاط، وقفز علي الحوسني بعجمان للمركز السابع برصيد 9 نقاط. وإجمالياً منذ انطلاق الموسم، حقق خالد عيسى 12 تصدياً ناجحاً، علي الحوسني 11 تصدياً، ومحمد علي 8 تصديات.



ويتساوى المدربون المرشحون على جائزة الأفضل خلال شهر سبتمبر في عدد مرات الفوز والتعادل، حيث نجح فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق كلباء في تحقيق انتصارين وتعادل، وفلاديمير إيفيتش مدرب العين «فوزين وتعادل»، وأخيراً لويس كاسترو مدرب الوصل «انتصارين وتعادل»، وهو ما يجعل المنافسة شرسة بينهم على حصد الجائزة.