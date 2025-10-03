25 لاعباً يمثلون منتخب عُمان في ملحق آسيا للمونديال



أعلن اتحاد الكرة العُماني عن قائمة منتخب عُمان الأول المشارك في تصفيات المجموعة الأولى للملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في قطر خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، إذ يلتقي المنتخب العماني مع منتخبي قطر والإمارات يومي 8 و11 من الشهر نفسه، ضمن تصفيات المجموعة التي يتأهل منها صاحب المركز الأول مباشرة إلى المونديال، بينما ينتقل صاحب المركز الثاني إلى المرحلة الخامسة من التصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى الملحق العالمي.



وضمت قائمة المنتخب العماني 25 لاعباً في المرحلة الرابعة من المعسكر الحالي للمنتخب العماني، والتي بدأت تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، أمس، وتستمر حتى يوم 11 أكتوبر الجاري، وهم إبراهيم المخيني، فايز الرشيدي، بلال البلوشي، مصعب الشقصي، خالد البريكي، محمود المشيفري، أحمد الخميسي، نايف بيت صبيح، أمجد الحارثي، ثاني الرشيدي، غانم الحبشي، علي البوسعيدي، سلطان المرزوق، عاهد المشايخي، حارب السعدي، أرشد العلوي، عبدالله فواز، زاهر الأغبري، جميل اليحمدي، عبدالرحمن المشيفري، محسن الغساني، ناصر الرواحي، صلاح اليحيائي، محمد الغافري، وعصام الصبحي.