7 صفقات ناجحة في «الميركاتو الصيفي».. وتادش الأبرز



لم تحتج 7 صفقات صيفية، سوى مرور 5 جولات فقط من عمر دوري أدنوك للمحترفين لتأكيد نجاحها بالمنافسة القوية على الأرقام الفردية بين اللاعبين، وتثبت أحقيتها بإكمال الموسم الجاري مع أنديتها بعد إغلاق باب «الميركاتو الصيفي» مساء الأربعاء الماضي، وتضم قائمة التعاقدات الناجحة كلاً من هوجو نيتو لاعب الوصل، وكريم البركاوي ومحسن الربجه لاعبي الظفرة، مهند علي مهاجم دبا، وري ماناج مهاجم الشارقة، ويحيى بن خالق لاعب العين، وأبرزهم دوسان تادش لاعب الوحدة.

وتعاقد الوصل مع الظهير الأيسر البرازيلي هوغو نيتو، ليتم قيده في فئة المقيمين قادماً من نادي بوتافوغو، ولعب مع «الإمبراطور» 339 دقيقة موزعة على 5 مباريات في الدوري، وصنع خلالها 8 فرص حقيقية، و3 تمريرات حاسمة.



ونجح الظفرة في إتمام صفقتين ناجحتين، والتعاقد الأول مع المغربي المدافع محسن ريجة، الذي تم التعاقد معه قادماً من نادي المكناسي المغربي، وسجل أعلى عدد من الالتحامات الناجحة بنسبة 78.3% من أصل 23 التحاماً، والصفقة الثانية مع المهاجم كريم البركاوي، والذي تم التعاقد معه في أغسطس الماضي، بعقد لمدة موسم واحد قابل للتجديد في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الرائد السعودي، وبعدما أصبح البركاوي هدافه التاريخي برصيد 61 هدفاً في 124 مباراة على مدار 5 مواسم في دوري روشن السعودي، وأسهم البركاوي مع الظفرة في تسجيل 6 أهداف حتى الآن، ليحتل وصافة قائمة هدافي دوري أدنوك للمحترفين، وبفارق هدف عن لابا كودجو مهاجم العين، ومتصدر القائمة.



وعلى الرغم من وضعية دبا في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، ووجوده في المركز 13 قبل الأخير بنقطة واحدة، إلا أن مهاجمه العراقي مهند علي، يعد واحداً من الصفقات الصيفية المميزة، بعدما نجح في تسجيل 3 من 6 أهداف، أحرزها فريقه هذا الموسم، ويحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسديداً، إذ لديه 16 تسديدة، ومن بينها 9 تسديدات على المرمى، و6 بعيدة عن المرمى، ويتساوى في إجمالي التسديدات مع المهاجم الألباني ري ماناج، والذي تعاقد مع الشارقة لتدعيم خط هجومه، ويعتبر أيضاً، واحداً من الصفقات الصيفية المميزة.



ويعد المغربي يحيى بن خالق لاعب العين، واحداً من الصفقات التي لفتت الأنظار في الجولات المنتهية من عمر دوري المحترفين هذا الموسم، بعدما تألق دفاعياً مع «الزعيم» ووصلت نسبة نجاحه في الالتحامات 76.5%، أما الصربي دوسان تادش الذي تعاقد معه الوحدة، قادماً من نادي فنربخشة التركي، فيبقى أبرز الصفقات الصيفية حتى الآن، بعدما سجل 3 أهداف لـ«العنابي»، وصنع 15 فرصة، ومرر 3 تمريرات حاسمة.

ولا تزال الجماهير تنتظر مشاركة الإيراني مهدي قائدي مع فريقه الجديد النصر، والذي انتقل إليه في «الميركاتو الصيفي» قادماً من شباب الأهلي، بعدما أجمع الجميع على أنه أهم الصفقات على ضوء تألقه خلال فترة إعارته الناجحة لنادي كلباء، ولكن اللاعب تعرض للإصابة مع «العميد»، ولم يشارك منذ بداية الموسم سوى في 16 دقيقة أمام البطائح في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم شارك في 17 دقيقة أمام الجزيرة بدوري المحترفين، قبل أن تتجدد الإصابة ويعاود الغياب عن الملاعب.