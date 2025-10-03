5 أيام فقط على ملحمة الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026



تتبقى 5 أيام فقط على بدء ملحمة الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك عندما تبدأ 6 منتخبات آسيوية تم توزيعها على مجموعتين يوم الأربعاء المقبل، في الصراع على مقعدين مباشرين إلى المونديال المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ويحصل عليهما صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين، للانضمام إلى المنتخبات الستة التي حجزت أماكنها بالفعل في الحدث العالمي.



وتقام تصفيات الملحق الآسيوي بنظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة بتجمع مركزي، حيث تستضيف قطر المجموعة الأولى، بمشاركة منتخبها ومنتخبي الإمارات وعُمان، وتستضيف السعودية المجموعة الثانية، بمشاركة منتخبها ومنتخبي العراق وإندونيسيا، وستكون عُمان العضو الوحيد بين المنتخبات الستة الذي يطارد ظهوراً تاريخياً لأول مرة في كأس العالم، في حين تهدف كل من الإمارات وإندونيسيا والعراق إلى التأهل للمرة الثانية لكل منها، وتأمل قطر والسعودية في المشاركة بالمونديال للمرة الثانية على التوالي.

مع العلم أن قطر لم يسبق لها التأهل إلى المونديال، لكنها شاركت في البطولة عندما نظمت كأس العالم 2022، كونها الدولة المضيفة، أما السعودية فتتطلع إلى تأهلها ومشاركتها في المونديال للمرة السابعة طوال تاريخها بعد المشاركة في نسخ أعوام 1994، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022.



وتنطلق المباراة الافتتاحية للملحق الآسيوي على ملعب جاسم بن حمد في الساعة السابعة من مساء يوم 8 أكتوبر الجاري بتوقيت الإمارات، وتجمع بين منتخبي قطر وعُمان، وتسعى عُمان المصنفة 78 على العالم إلى تحقيق انطلاقة قوية في مشوارها العاشر بالتصفيات، ويمكنها أن تستمد الثقة من فوزها بنتيجة 2-1 في آخر لقاء جمع الفريقين في ديسمبر 2024 في كأس الخليج، وهو أول فوز لها في 11 مباراة منذ سبتمبر 2009.

أما قطر المصنفة 53 على العالم، وبطلة كأس آسيا، فتسعى إلى بداية موفقة على أرضها، ساعية إلى التأهل لكأس العالم للمرة الثانية في محاولتها الحادية عشرة، بعد مشاركتها في مونديال 2022 دولة مضيفة، ويبدأ المنتخب الإماراتي، المصنف 67، رحلته في الساعة التاسعة والربع من مساء يوم 11 أكتوبر الجاري بمواجهة منتخب عُمان، الذي تعادل معه 1-1 في آخر لقاء جمع بينهما، أيضاً في كأس الخليج في ديسمبر 2024، وتشارك الإمارات في تصفياتها الحادية عشرة، وستكون حريصة على إنهاء غيابها عن كأس العالم لكرة القدم الذي يعود إلى ظهورها الأول في عام 1990.



ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مباريات المجموعة الثانية، بدءاً من مواجهة بين إندونيسيا والسعودية في الساعة التاسعة والربع من مساء يوم 8 أكتوبر الجاري، وكان منتخب إندونيسيا، المصنف 119 على العالم، الفريق الوحيد من الجولة الأولى الذي تقدم إلى هذه المرحلة، ويملك مشاركة وحيدة سابقة في كأس العالم لكرة القدم، وكانت باسم جزر الهند الشرقية الهولندية في عام 1938.

كما واجه منتخب جنوب شرق آسيا نظيره المنتخب السعودي في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية، وحصل على التعادل في اللقاء الأول، قبل تسجيل أول فوز له على الإطلاق في مباراة الإياب، وبالتالي سيهدف الجانب المضيف إلى الثأر، حيث يضع «الأخضر» السعودي نصب أعينه التأهل الثالث على التوالي والسابع بشكل عام.



وفي الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم 11 أكتوبر الجاري، سيدخل منتخب العراق المصنف 58 عالمياً، إلى أرض الملعب لخوض مباراته الأولى عندما يواجه منتخب إندونيسيا، ويستهدف «أسود الرافدين» أيضاً الظهور الثاني في المونديال والأول منذ عام 1986، ويمتلكون سجلاً رائعاً ضد خصومهم، حيث فازوا في آخر 8 مباريات، بما في ذلك لقاءا المجموعة في الدور الثاني من التصفيات الحالية.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات مساء يوم 14 أكتوبر الجاري، حيث تلتقي الإمارات وقطر في الساعة التاسعة والربع، والسعودية والعراق في الساعة الحادية عشرة والنصف، ويذكر أنه تتاح فرصة تأهيل أخيرة لوصيف كل مجموعة، إذ ستتنافس في مواجهة من مباراتين في 13 و18 نوفمبر المقبل، وستحدد مرحلة خروج المغلوب هذه ممثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بطولة ملحق الفيفا، حيث سيتعين عليهم صد خصوم من اتحادات قارية أخرى للحصول على أحد المقعدين.