الأهلي يطارد صدارة الدوري المصري والزمالك يسعى لتضميد جراح القمة



منتشياً بفوزه الغالي على غريمه التقليدي الزمالك في مباراة القمة في الجولة الماضية، يسعى الأهلي للاقتراب أكثر من قمة الترتيب حين يحل ضيفاً على الوافد الجديد للمسابقة كهرباء الإسماعيلية، السبت، في حين يأمل الزمالك متصدر الترتيب في تضميد جراحه حين يستقبل غزل المحلة في وقت سابق من اليوم نفسه ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وحقق الأهلي فوزاً مهماً على غريمه التقليدي الزمالك 2 - 1 في الجولة الماضية ليستعيد جزءاً كبيراً من الثقة المفقودة منذ بداية الموسم بسبب النتائج السيئة التي تسببت في رحيل مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو والاعتماد على عماد النحاس مدرباً مؤقتاً.



ومنذ توليه المهمة قاد النحاس الأهلي لـ3 انتصارات وتعادل ارتقى بها للمركز الثالث برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، علماً بأن الفريق الأحمر خاض مباراة أقل.



ويدخل الأهلي مباراة كهرباء الإسماعيلية التي تقام في ملعب الجبل الأخضر في القاهرة بمعنويات عالية بعد الفوز على الزمالك، ويأمل مواصلة الانتصارات للاقتراب أكثر من صدارة الترتيب التي غاب عنها منذ بداية الموسم، لكن الفريق الأحمر يواجه غيابات عدة بسبب الإصابات التي ضربت أبرز نجومه وعلى رأسهم إمام عاشور والمغربي أشرف داري ومحمد شكري وكريم فؤاد، وكان طاهر محمد طاهر والسلوفيني نيتش غراديشار أحدث المنضمين لقائمة المصابين، في حين قد يعود أحمد سيد «زيزو» ومحمد مجدي «أفشة» لقائمة الفريق التي يغيب عنها هدافه المتألق في المباريات الأخيرة محمود حسن «تريزيغيه» للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.



ومن المنتظر أن يعتمد النحاس على الجناح حسين الشحات الذي دخل بديلاً في مباراة الزمالك فسجل هدف التعادل ثم حصل على ركلة جزاء سجل منها تريزيغيه هدف الفوز ليقلب الأهلي تأخره لفوز في الدقائق الأخيرة. ومن المتوقع أن يواصل محمد شريف والمغربي أشرف بن شرقي قيادة هجوم الفريق الأحمر.



وتعد هذه هي المواجهة الرسمية الأولى بين الأهلي وكهرباء الإسماعيلية الذي يلعب موسمه الأول في الدوري الممتاز بعد صعوده من القسم الثاني هذا الموسم.

وبعد بداية متذبذبة نجح كهرباء الإسماعيلية في تحقيق أول فوزين في تاريخه حين تغلب على الاتحاد السكندري والمقاولون العرب في آخر جولتين ليرفع رصيده إلى 8 نقاط يحتل بها المركز السابع عشر.



ويأمل الفريق الذي يدربه نجم الأهلي السابق رضا شحاتة في مواصلة مفاجآته بالرغم من صعوبة المهمة أمام حامل اللقب الذي يسعى للقفز على صدارة الترتيب.



الزمال لاستعادة الثقة

من جانبه، يستقبل الزمالك غزل المحلة في مباراة تقام في وقت سابق من يوم السبت على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، على أمل استعادة الثقة وتحقيق فوز يعزز به موقعه في صدارة الترتيب التي يحتلها برصيد 17 نقطة. وجاءت الخسارة أمام الأهلي في الجولة الأخيرة ومن قبلها التعادل مع الجونة في الجولة السابقة لتزيد من الشكوك عند الجماهير البيضاء في قدرة الفريق على مواصلة احتلال الصدارة في الطريق نحو استعادة اللقب الغائب منذ 3 مواسم.



وزادت الخسارة في مباراة القمة من الضغوط التي يتعرض لها مدرب الزمالك البلجيكي يانيك فيريرا في الآونة الأخيرة، حيث تصاعدت الأصوات التي تطالب برحيله عن قيادة الفريق الأبيض، وهو الأمر الذي قد يصبح أقرب إذا تعثر الفريق من جديد أمام غزل المحلة السبت.



ويغيب عن الزمالك مهاجمه الفلسطيني عدي الدباغ الذي تعرض للإصابة في مباراة الأهلي، كما يغيب صانع الألعاب المخضرم عبدالله السعيد للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء. ويأمل فيريرا أن يعود جناحه البرازيلي جوان ألفينا للتألق بعدما ظهر بصورة متواضعة أمام الأهلي.



من جانبه، يدخل غزل المحلة المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، حققها من فوز وهزيمة و7 تعادلات، منها 5 من دون أهداف، ليحمل الفريق الذي يقوده المدرب علاء عبدالعال لقب «ملك التعادلات» في الموسم الحالي. ويأمل عبدالعال في استغلال الحالة المعنوية المتراجعة للزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية يساعد بها فريقه على الابتعاد أكثر عن دائرة الخطر في المسابقة.



ويستمر غياب بيراميدز وصيف الموسم الماضي عن المسابقة بسبب تأجيل مباراته أمام بتروجيت بسبب ارتباطه بخوض مباراة العودة في الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الجيش الرواندي، الأحد، بالقاهرة. وفاز بيراميدز ذهاباً 2-0 في كيغالي، الأربعاء الماضي، ليستهل حملة الدفاع عن لقبه القاري بصورة مثالية.