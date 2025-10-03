«كرة في الوجه» تثير الجدل بالدوري الأوروبي



أُصيب بريندان رودجرز، المدير الفني لفريق سلتيك الإسكتلندي لكرة القدم، بالإحباط بسبب قرار «محير» من تقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، الذي حرم فريقه من هدف التعادل أمام براجا في الدوري الأوروبي، الخميس، رغم أن الإعادات أظهرت أن الهدف تم إلغاؤه بشكل خاطئ.



وخسر سلتيك المباراة 0-2 على أرضه، رغم أنه ظن أنه أدرك التعادل 1-1 في الدقيقة 51، عندما استغل كيليتشي إيهياناتشو خطأ دفاعياً، وانفرد بالمرمى ليسدد الكرة داخل الشباك.

وألغى الحكم الألماني توبياس شتيلر الهدف بداعي لمسة يد، ثم استغرق حكم الفيديو المساعد كريستيان دينجرت عدة دقائق في مراجعة اللقطة قبل أن يؤيد القرار الأصلي، رغم أن الإعادات أظهرت بوضوح أن الكرة ارتدت من جبين إيهياناتشو ولم تلمس ذراعه مطلقاً.



وقال رودجرز: «لا أعرف لماذا لم يحتسب الهدف. إنها لحظة حاسمة في المباراة. ولم أتلق أي تفسير لسبب عدم احتسابه، حتى إذا نظرت إلى اللقطة مرة أو مرتين، وأفترض أن فريق «فار» شاهدها أكثر من ذلك بسبب الوقت الذي استغرقوه، فلا يوجد أي احتمال من أي زاوية أنك ترى أنه لمس الكرة بذراعه. الكرة ضربت وجهه، ثم تابعها وسجلها بشكل رائع. هذه لحظة كبيرة في المباراة بالنسبة لنا».



ورغم أن مراجعة «فار» استغرقت وقتاً طويلاً، فإن الحكم شتيلر لم يطلب منه مطلقاً مشاهدة اللقطات مرة أخرى على شاشة الملعب.



وقال رودجرز: «بالنسبة لي، فإن الهدف من تقنية «فار» هو تصحيح القرار الخاطئ، لذلك كان من المحير قليلاً أنه لم يطلب منه أن يذهب ويشاهد الشاشة».