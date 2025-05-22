

بات المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو أبرز المرشحين لقيادة النصر خلفاً للهولندي ألفريد شرودر، الذي يودع الفريق رسمياً غداً الجمعة بنهاية مباراة العين لحساب الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين.

وبعد فشل المفاوضات مع الأرجنتيني ماتياس ألميدا، كثف النصر جهوده لإيجاد البديل سريعاً، وإلى جانب غاتوزو المرشح الأبرز تضم قائمة العميد مدرباً برتغالياً سبق له التدريب في المنطقة.

وكان العميد قد تعاقد مع الإيطالي روكو مايورينو، المدير الرياضي السابق لأيه سي ميلان، ليشغل المنصب نفسه لشركة النصر لكرة القدم، ما يعزز من حظوظ غاتوزو لقيادة العميد في الموسم المقبل.

ودرب غاتوزو أعرق الأندية الأوروبية خلال مسيرته التدريبية؛ أبرزها فريقه السابق ميلان بين نوفمبر 2017 ومايو 2019، وفيورنتينا ونابولي وفالنسيا الأسباني وأولمبيك مرسيليا الفرنسي.

وعُرف غاتوزو بشراسته في أرض الملعب عندما كان لاعباً، خصوصاً مع ميلان ومنتخب إيطاليا الذي أحرز معه لقب مونديال 2006، واستهل مشواره التدريبي مع سيون السويسري في 2012، ثم باليرمو، كريت اليوناني وبيزا، وقاد نابولي للفوز بلقب الكأس الإيطالية عام 2020.