نادي دبا يدعو الجمهور للاحتفال بالصعود أمام الجزيرة الحمراء



وجه نادي دبا الدعوى لجماهير الفريق لحضور مباراة الاحتفال بالصعود إلى دوري المحترفين التي ستجري في 30 مايو الجاري أمام الجزيرة الحمراء على استاد نادي دبا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الرياضي وحضور أحمد إبراهيم الظنحاني، المدير التنفيذي لنادي دبا، إلى جانب أحمد سليمان الهنداسي، مدير إدارة شؤون الألعاب الفردية والجماعية، وخميس عبيد الزعفران، مدير أكاديمية دبا لكرة القدم، جاسم الزيودي المنسق الإعلامي للنادي.

وأكد الدكتور سعيد محمد الحساني، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في نادي دبا أن الاستعدادات تسير على قدم وساق لضمان تنظيم حدث رياضي جماهيري استثنائي، مشيراً إلى أن النادي يعمل على تقديم مفاجآت وعروض خاصة للجماهير، إلى جانب باقة من الفعاليات المصاحبة التي ستضفي أجواء احتفالية متميزة داخل الملعب وخارجه.

وأضاف أن الدعوى تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والدعم للنادي، من خلال إشراك المجتمع المحلي والمؤسسات المختلفة، داعياً الجماهير إلى الحضور والمشاركة الفاعلة في هذا الحدث الكروي المهم، الذي يُنتظر أن يكون ختاماً مميزاً لموسم حافل.