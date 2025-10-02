كريستال بالاس يحطم رقمه القياسي في تفادي الهزيمة



حطم كريستال بالاس، في مشاركته الأولى في مسابقة أوروبية، رقمه القياسي للمباريات من دون هزيمة، بفوزه على دينامو كييف الأوكراني 2-0، الخميس، في الجولة الأولى من مسابقة «المؤتمر الأوروبي» ليغ لكرة القدم.



ووصل بالاس، الذي تعرض لخسارته الأخيرة أمام نيوكاسل بنتيجة 0- 5 في 16 أبريل، إلى 19 مباراة متوالية من دون هزيمة في مختلف المسابقات، محطماً رقمه القياسي السابق بقيادة المدرب بيرد هيد عام 1969.



وحقق رجال المدرب النمسوي أوليفر غلاسنر 11 فوزاً مقابل 8 تعادلات في سلسلة قياسية، ما يعكس التطور الكبير للنادي الانجليزي.



ويحمل نوتنغهام فوريست الرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات من دون هزيمة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية مع 40 مباراة في عام 1978.

وسجّل الجناح الكولومبي، دانييل مونيوس، هدف التقدم برأسية رائعة في الشوط الأول لكريستال بالاس.



وأضاف إيدي نكيتياه الهدف الثاني مستغلاً تمريرة عرضية رائعة من الإسباني ييريمي بينو (58).



وأكمل بالاس المباراة بعشرة لاعبين قبل ربع ساعة من صافرة النهاية إثر طرد مدافعه الكرواتي بورنا سوسا، بعد نيله بطاقة صفراء ثانية.