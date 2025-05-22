الهلال ضد الوحدة.. نقطة ذهبية تُنقذ موسم الزعيم

خرج الهلال من موقعة الوحدة بالتعادل 1/1، في الجولة 33 من دوري روشن السعودي، لكنه اقتنص أغلى ما يمكن في هذه المرحلة من الموسم؛ بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، في مباراة لم تكن سهلة على الزعيم، الذي واجه خصمًا مهددًا بالهبوط، ورفض أن يكون ضيف شرف.

ورغم أن النتيجة حرمت الهلال من الاقتراب أكثر من الاتحاد المتصدر الذي حسم لقب الدوري بالفعل، لكنها كانت كافية لضمان وصافة الترتيب برصيد 72 نقطة، وبالتالي حسم الصراع مع القادسية على المقعد الثاني المؤهل مباشرة إلى بطولة النخبة الآسيوية.

وسجّل الوحدة هدف التقدم أولاً، قبل أن يعود الهلال بهدف التعادل، وسط ظروف فنية وبدنية صعبة للفريق الأزرق، أبرزها غياب المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وحسان تمبكتي، إلى جانب رطوبة الجو التي أثّرت على الأداء العام للفريق.

وكشف مدرب الهلال محمد الشلهوب عن تلك التحديات عقب اللقاء، مؤكدًا أن المواجهة لم تكن سهلة، قائلاً: «مررنا بظروف صعبة قبل المباراة، بداية بإصابة ميتروفيتش، ومرورًا بالرطوبة التي أثرت كثيرًا على اللاعبين»، وأضاف: «كنا الأقرب للفوز، لكننا وقعنا في بعض الأخطاء التي سنعمل على معالجتها قبل الجولة الأخيرة».

وأشاد الشلهوب بتجربته الحالية مع الهلال، قائلًا: «أستمتع مع اللاعبين بخوض هذه التجربة، وأشكر مجلس الإدارة على ثقته».

وبهذه النتيجة، اكتملت قائمة الفرق السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، وهم الاتحاد (بطل الدوري)، الهلال (الوصيف)، والأهلي (بطل دوري أبطال آسيا).

ويخوض الهلال مباراته الأخيرة في الدوري السعودي هذا الموسم يوم 26 مايو الجاري أمام القادسية، وسط طموحات بإنهاء المسابقة بانتصار معنوي.