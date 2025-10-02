برشلونة و(كامب نو).. رحلة العودة لا تزال طويلة



أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، أن ملعب «لويس كومبانيس» الأولمبي في مدينة برشلونة، سيستضيف مواجهة الفريق أمام أولمبياكوس اليوناني يوم 21 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي، أنه يواصل العمل من أجل الحصول على التصاريح اللازمة لعودة اللعب في ملعب «كامب نو» في المواجهات المقبلة، مؤكداً التزامه بالتعديلات الجديدة التي وضعها مجلس مدينة برشلونة الأسبوع الماضي.



ووجه برشلونة الشكر لأعضائه وجماهيره على تفهمهم للموقف الراهن ودعمهم للنادي في هذه العملية المعقدة والمثيرة من أجل العودة المنتظرة للملعب الذي بات يطلق عليه الآن «سبوتيفاي كامب نو».

وكان برشلونة قد خسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 1 - 2، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.