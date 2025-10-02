«الأبيض» الأولمبي ينافس اليابان وقطر وسوريا في كأس آسيا



أسفرت قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في السعودية العام المقبل، عن مواجهات قوية ومثيرة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.



وأوقعت القرعة، منتخبنا الوطني الأولمبي ضمن المجموعة الثانية، وتضم منتخب اليابان الذي سبق له الفوز بلقب البطولة، ومنتخبي قطر وسوريا، فيما تضم المجموعة الأولى، منتخبات السعودية، فيتنام، الأردن وقرغيزستان.



وينتظر أن تشهد المجموعة الثالثة منافسة قوية، بعدما ضمت منتخبات كل من أوزبكستان، كوريا الجنوبية، إيران ولبنان، وجمعت المجموعة الرابعة، منتخبات العراق، أستراليا، تايلاند، والصين.



ويشارك في النسخة السابعة من البطولة 16 منتخباً، تم توزيعها على 4 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، وتنطلق المباريات يوم 6 يناير 2026، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، على أن يُقام النهائي يوم 25 من الشهر نفسه.