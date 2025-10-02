سان جيرمان يعود بقوة ويقلب الطاولة على برشلونة بدوري الأبطال



حول باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى الفوز 2-1 على برشلونة في مواجهة مثيرة بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، إذ تجاوز حامل اللقب مشكلات الإصابات لينتزع ثلاث نقاط ثمينة خارج أرضه.

وحقق برشلونة بداية قوية وأسفر ضغطه عن هدف التقدم في الدقيقة 19 عندما أرسل ماركوس راشفورد تمريرة متقنة عبر منطقة الجزاء إلى فيران توريس الذي وضع الكرة في شباك لوكاس شوفالييه حارس سان جيرمان.

لكن سان جيرمان رد بقوة رغم غياب قائده ماركينيوس وثلاثي هجومه الأساسي المكون من الفائز بالكرة الذهبية عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وديزريه دوي.

وفرض سان جيرمان هيمنته وتعادل في الدقيقة 38 عندما انطلق نونو منديز على الجانب الأيسر وتجاوز ثلاثة مدافعين قبل أن يمرر الكرة إلى سيني مايولو (19 عاما) الذي سدد الكرة في الزاويةا لسفلى.

و نجح سان جيرمان في تسجيل هدف الفوز عبر هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 90، إذ مرر أشرف حكيمي عرضية إلى البديل جونسالو راموس الذي حولها في المرمى من مسافة قريبة.

و وواصل أرسنال انطلاقته المميزة ، وهزم أولمبياكوس اليوناني 2 - 0 ، واقتنص نابولي الإيطالي انتصاره الأول ، عقب فوزه الصعب 2 - 1 على ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي وقلب أيندهوفن الهولندي تأخره بهدف ليتعادل 1-1 مع مضيفه باير ليفركوزن الألماني ، وحرم موناكو من الدوري الفرنسي مانشستر سيتي من تحقيق فوزه الثاني بعد هدف قاتل لإريك داير في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة التي انتهت 2-2