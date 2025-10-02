عودة فينيسيوس ورودريغو إلى تشكيلة البرازيل



أعاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي استدعاء ثنائي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ورودريغو إلى تشكيلة المنتخب البرازيلي استعداداً للمواجهتين الوديتين أمام كوريا الجنوبية واليابان.



غاب فينيسيوس عن آخر مباراة للبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 أمام بوليفيا في سبتمبر الماضي من أجل الراحة، في حين استُبعد رودريغو بسبب قلة مشاركاته هذا الموسم مع ريال مدريد.



وقال أنشيلوتي: «رودريغو عاد، لأنه حتى وإن لم يشارك كثيراً، فإنه يقدم أداءً جيداً في كل مرة يدخل فيها إلى أرض الملعب».



في المقابل، لا يزال نيمار ينتظر مشاركته الدولية الأولى منذ أكتوبر 2023، حيث سيغيب هداف البرازيل التاريخي عن الملاعب حتى نوفمبر على الأقل بسبب إصابة .



ودعا أسطورة البرازيل رونالدو، الذي توج بالحذاء الذهبي عندما أحرز منتخب «السيليساو» لقبه الخامس والأخير في مونديال 2002، الأسبوع الماضي، أنشيلوتي إلى استدعاء نيمار، الذي يلعب حالياً بقميص سانتوس، للمشاركة في النهائيات المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



كذلك، استدعى أنشيلوتي مدافع ريال إيدر ميليتاو بعدما غاب لفترة طويلة بداعي الإصابة.



وقدم أنشيلوتي دعوة مفاجئة للمهاجم إيغور جيزوس الذي سجل أربعة أهداف في مشاركتين أساسيتين مع نوتنغهام فوريست الإنجليزي منذ انضمامه إليه من بوتافوغو.



وتواجه البرازيل كوريا الجنوبية في سيول يوم 10 أكتوبر، قبل أن تلتقي اليابان في طوكيو بعد ذلك بأربعة أيام.