مشجعو نابولي يعتدون على جماهير سبورتنغ لشبونة قبل مواجهتهما في الأبطال



نقل مشجع لنادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، إلى المستشفى، بينما تم القبض على اثنين من جماهير نادي نابولي الإيطالي بعد اشتباكات قبل مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.



وأفادت صحيفة «غازيتا ديللو سبورت» الإيطالية بأن سيارات تعرضت لأضرار وتم إلقاء الكراسي عندما التقت مجموعات من مشجعي الناديين في وسط المدينة قبل المباراة المقامة على ملعب دييغو مارادونا، حيث بدا أن مؤيدي نابولي هاجموا مشجعين في مطعم بوسط المدينة، وقاموا بقذف الطاولات في الهواء.



وتبحث الشرطة عن حوالي 7 مشتبه بهم، يزعم أنهم متورطون في الاشتباكات.



وتعد هذه المباراة هي الأولى لنابولي على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، منذ استضافة الفريق لنظيره برشلونة الإسباني في دور الـ16 من نسخة 2023 - 2024.



واستهل الفريق الإيطالي مشواره بالهزيمة 0 - 2 ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، في حين فاز سبورتنغ لشبونة في الجولة الماضية على كايرات الكازاخي.