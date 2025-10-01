الوصل يتفوق على الوحدات الأردني ويتصدر المجموعة الآسيوية



واصل الوصل تألقه في دوري أبطال آسيا 2، وحقق فوزاً مهماً على مضيفه الوحدات الأردني 2-1 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، بعد مباراة متوسطة الأداء تفوق فيها لعباً ونتيجة، وأكد أفضليته في المجموعة الأولى التي تربع على صدارتها عن جدارة، برصيد 6 نقاط بعد انتصاره الثاني، فيما بقي الوحدات في المركز الرابع من دون رصيد بعد تلقيه الهزيمة الثانية، وجاءت أهداف «الإمبراطور» على مدى شوطي اللعب عن طريق فابيو ليما «ق 37»، والبديل سالدانيا «ق 62»، وأحرز للوحدات عرفات الحاج في الزمن المهدر من عمر اللقاء.



وخلال المواجهة، لم يجد الوصل صعوبة في فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى بعد أن أظهر أفضلية واضحة أمام مضيفه، الذي تراجع إلى المنطقة الدفاعية، ونجح إلى درجة كبيرة في الحد من خطورة هجمات الوصل بالدفاع عن مرماه ببسالة، ما أدى إلى غياب التهديد المباشر لفترات طويلة.



وجاءت أبرز فرص «الإمبراطور» عن طريق فابيو ليما، الذي كاد أن يفتتح التسجيل بتسديدة قوية أبعدها الحارس بصعوبة، قبل أن يتمكن ليما من وضع فريقه في المقدمة بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 37 من ضربة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء، أنهى بها صمود أصحاب الأرض، فيما جاءت أبرز فرص الوحدات من حالة شبه انفراد، لكن الحارس خالد السناني تألق في إبعاد الخطر.



وفي الشوط الثاني حافظ الوصل على تفوقه ولم يتوقف عن الهجوم بحثاً عن تعزيز النتيجة، وسنحت له فرص عدة لم ينجح في استثمارها، قبل أن يتمكن البديل سالدانيا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62 بتسديدة رائعة استقرت في سقف المرمى.



وحاول الوحدات بعد أن استقبلت شباكه الهدف الثاني، تنظيم صفوفه والعودة إلى تعديل الكفة، ولكن دفاع الوصل لعب بتماسك وأغلق المساحات رغم بعض المحاولات التي لم يكتب لها النجاح، وشهد الجزء الأخير تراجعاً في أداء الفريقين، مع نجاح الوحدات في تقليص الفارق في الدقيقة الرابعة من الزمن المهدر، بإحراز هدف عن طريق عرفات الحاج.