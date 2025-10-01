المنتخب المصري يكشف برنامج التحضير لجولتي حسم التأهل للمونديال



أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن انطلاق معسكر «الفراعنة» يوم الأحد المقبل، في إطار الاستعداد لمباراتي جيبوتي وغينيا المقرر لهما يومي 8 و12 أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



وتابع إبراهيم حسن، إن الفريق سيتوجه يوم الإثنين المقبل، إلى المغرب لمواجهة جيبوتي يوم 8 أكتوبر الجاري، والعودة يوم 9 للقاهرة لاستئناف التدريبات استعداداً لمباراة غينيا بيساو يوم 12 من الشهر نفسه، على استاد القاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.



وتتصدر مصر ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال المقبل، وفي رصيدها 20 نقطة من 8 مباريات، بعد فوزها في 6 مباريات، والتعادل في مباراتين، وسجلت 16 هدفاً، واستقبلت هدفين، وتحتاج إلى نقطة واحدة للتأهل للمونديال.



فيما تأتي بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وتحتل سيراليون المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وغينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن إثيوبيا في المركز الخامس، وتحتل جيبوتي المركز السادس الأخير برصيد نقطة واحدة.