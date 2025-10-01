شرطان للاستفادة من مهلة الـ3 أسابيع في «الميركاتو الصيفي» بعد 2640 معاملة



أغلق باب الانتقالات الصيفية لموسم 2025-2026 مساء اليوم الأربعاء، على 2640 معاملة أجرتها الأندية خلال فترة «الميركاتو الصيفي»، والتي انطلقت يوم 10 يوليو الماضي، ولم يعد أمام الأندية الآن سوى مهلة 21 يوماً أخرى للتعاقد مع لاعبين جدد، ولكن بشرطين، والأول أن يكون هناك مكان خالٍ في قائمة الفريق بما يسمح بتسجيل لاعب جديد، والشرط الثاني، أن يكون التعاقد الجديد من خلال صفقة انتقال حر.



وأجرت أندية دوري أدنوك للمحترفين، 318 معاملة، ما بين 3 حالات استبدال، 9 معاملات إعارة، ومعاملتي انتقال، و126 معاملة تسجيل، و178 إعادة قيد، بينما أجرت أندية دوري الدرجة الأولى، 389 معاملة، ما بين 4 حالات استبدال، و19 إعارة، و3 معاملات انتقال، و290 معاملة تسجيل، و73 إعادة قيد، وأجرت أندية دوري الدرجة الثانية، 392 معاملة، ما بين 17 استبدالاً، ومعاملتي إعارة، و6 معاملات انتقال، و297 معاملة تسجيل، و70 إعادة قيد.



في حين، أجرت أندية دوري الدرجة الثالثة، 498 معاملة، ما بين 30 استبدالاً، و12 انتقال، و375 معاملة تسجيل، و81 إعادة قيد، ولم تجرِ أي معاملات إعارة، وأجرت أندية دوري تحت 23 سنة، 366 معاملة، ما بين 14 استبدالاً، و10 إعارة، ومعاملتي انتقال، و129 تسجيلاً، و211 إعادة قيد، وأجرت أندية تحت 21 سنة، 239 معاملة، ما بين 12 استبدالاً، ومعاملتي انتقال، و98 معاملة تسجيل، و127 إعادة قيد، ولم تجرِ أي معاملات إعارة، وأجرت أندية تحت 19 سنة، 439 معاملة، ما بين 27 استبدالاً، و4 معاملات انتقال، و153 تسجيلاً، و254 إعادة قيد، ولم تجرِ أي معاملات إعارة.