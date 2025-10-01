محمود الخطيب يعلن رسمياً استكمال مشواره في رئاسة الأهلي



أعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، من خلال بيان رسمي، أصدره اليوم، عن العدول عن قراره السابق بعدم خوض انتخابات مجلس الإدارة المقبلة، بسبب ظروفه الصحية، واستكمال مشواره في العمل الإداري مع الأهلي بما يتوافق مع حالته الصحية.



وقال محمود الخطيب في بيانه: «أعضاء وجماهير النادي الأهلي العظيمة، تعاهدت دوماً أن أكون على قدر المسؤولية، واضعاً مصلحة النادي قبل مصلحتي الشخصية، حباً وعرفاناً بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، فعلى مدار ما يقرب من 55 عاماً كان النادي الأهلي ولا يزال هو وجهتي الأولى، ومصدر سعادتي وفخري».



وأضاف: «خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً في 2023، تأثرت حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنت سابقاً، ولكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة ترأسته، وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة أفادت بضرورة الراحة، والابتعاد عن الضغوطات، تفادياً لأي إجراء قد يصبح ضرورياً، ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى، التي أنحاز فيها إلى صحتي».



وتابع: «مع اعتذاري عن عدم الترشح لفترة انتخابية جديدة تأثرت كثيراً بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة، كل الشكر والتقدير لهم جميعاً، وبناء على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة المقبلة، للاستمرار في موقع المسؤولية بما يتوافق مع الحالة الصحية، النادي الأهلي يستحق، شكراً أعضاء وجماهير الأهلي، الضهر والسند في كل الظروف».