«الأبيض» مكتمل الصفوف في معسكر الملحق الآسيوي



تكتمل صفوف منتخبنا الوطني الأول في معسكره المغلق الداخلي المقام حالياً في دبي، تحضيراً لخوض مباراتي منتخبي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر الجاري، ضمن تصفيات المجموعة الأولى للملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وينضم إلى تدريبات اليوم، 15 لاعباً من أندية شباب الأهلي، الشارقة، الوحدة، والوصل، بعد مشاركتهم مع أنديتهم في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة والثانية، لتكتمل القائمة الموسعة المختارة من قبل الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، وتضم 31 لاعباً.



وكان «الأبيض» قد بدأ معسكره الداخلي المغلق يوم الأحد الماضي، عقب نهاية مباريات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وشارك في التدريبات اليومية للمنتخب، والمستمرة في دبي، حتى موعد السفر إلى قطر، يوم 7 أكتوبر الجاري، 16 لاعباً، انتظاراً لانتهاء بقية اللاعبين المختارين من مهمتهم مع أنديتهم.



وضمت القائمة المختارة اللاعبين خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، وفهد الظنحاني في حراسة المرمى، ومعهم خالد الظنحاني، ماجد حسن، يحيى نادر، كوامي كويدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، إيريك دي مينيزيس، روبن فیلیب، خليفة الحمادي، ماركوس ميلوني، زاید سلطان، لوان بيريرا، ماکانزی هانت، حارب عبد الله، محمد عبد الباسط، عبد الله رمضان، يحيى الغساني، علي صالح، فابيو دي ليما، نیکولاس خیمینیز، برونو أوليفيرا، ألفارو دي أوليفيرا، کایو كانيدو، وكایو لوكاس.



ولن يخوض منتخبنا الوطني أي مباريات ودية خلال المعسكر الحالي، بعدما خاض 4 مباريات ودية خلال معسكري النمسا ودبي بالشهور الماضية، وفاز فيها منتخبنا على فريقي ليتشي الإيطالي 3-1، وبرافو السلوفيني 2-1، ومنتخبي سوريا 3-1، والبحرين 1-0.