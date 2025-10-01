عفيف والدوسري.. صراع على الأفضل آسيوياً قبل ملحق المونديال



تتجه أنظار جماهير كرة القدم الآسيوية، غداً الخميس، نحو الحفل الـ29 المرتقب لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الرياض 2025 برعاية نيوم، حيث يأمل 6 من أبرز نجوم القارة في الفوز بالجائزة الأهم خلال الأمسية، ويتنافس الثلاثي: الماليزي عارف أيمن حنبي، والقطري أكرم عفيف، والسعودي سالم الدوسري، على جائزة أفضل لاعب في آسيا، في حين تطمح كل من هولي مكنامارا، ووانغ شوانغ، وهانا تاكاهشي لحصد جائزة أفضل لاعبة في آسيا.



ويتطلع كل من عفيف والدوسري، إلى تحقيق إنجاز شخصي مهم قبل قيادة منتخبي قطر والسعودية في تصفيات الملحق الآسيوي المقررة خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث تستضيف قطر المجموعة الأولى بمشاركة منتخبها، ومنتخبي الإمارات وعمان، وتستضيف السعودية المجموعة الثانية بمشاركة منتخبها، ومنتخبي العراق وإندونيسيا.



وبعد أن تُوِّج عفيف بالجائزة في كل مرة ترشح لها سابقاً في عامي 2019 و2023، يسعى لأن يصبح أول لاعب يحقق هذا اللقب 3 مرات، إذ منذ انطلاق مسيرته الاحترافية عام 2015، أثبت ابن مدينة الدوحة، أنه أحد أبرز نجوم القارة، ليواصل تألقه في موسم 2024-2025، وسجل 5 أهداف كأفضل حصيلة له في المسابقة بالتساوي، وصنع 4 أهداف في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليقود نادي السد إلى الدور ربع النهائي في أفضل إنجاز له منذ قبل نهائي 2019.



وعلى الصعيد المحلي أسهم عفيف بـ18 هدفاً و14 تمريرة حاسمة، ليقود فريقه إلى لقب الدوري القطري الـ18 تاريخياً، حيث تصدر قائمة صانعي الأهداف للمرة الخامسة في آخر 7 مواسم، ونال جائزة أفضل لاعب في قطر للمرة الثانية على التوالي والخامسة في مسيرته.



وعلى الصعيد الدولي يُعد عفيف أحد أبرز من ارتدوا قميص المنتخب القطري عبر التاريخ، ورابع أكثر اللاعبين مشاركة، وأسهم بشكل كبير في قيادة أبطال آسيا الحاليين خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، ليؤمّنوا مكانهم في كأس آسيا السعودية 2027، ويواصلوا السعي نحو تأهل ثانٍ على التوالي إلى كأس العالم.



أما سالم الدوسري، فبعد أن نال الجائزة عام 2022 في أول ترشيح له، يدخل المنافسة مجدداً ليصبح رابع لاعب يحقق اللقب مرتين، وذلك عقب موسم استثنائي 2024-2025، وقدّم خلاله أفضل موسم تهديفي في مسيرته، حيث تصدر قائمة الهدافين في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 10 أهداف، وقاد الهلال إلى قبل النهائي.



وعلى الصعيد المحلي، أحرز 15 هدفاً وصنع 15 هدفاً آخر، وهو رقم قياسي مشترك في تاريخ الدوري لموسم واحد، رافعاً رصيده الإجمالي إلى 59 تمريرة حاسمة كأكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ المسابقة.



وهذا التألق منحه جائزة أفضل لاعب سعودي لأول مرة في حفل جوائز نهاية الموسم، قبل أن يواصل إبداعه على المستوى العالمي في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، وسجل الدوسري هدفاً في الفوز 2-0 على باتشوكا في دور المجموعات، ليصبح الهداف الآسيوي التاريخي في البطولة برصيد 5 أهداف متجاوزاً تسوكاسا شيوتاني، ويقترب قائد الهلال من الوصول إلى 100 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، حيث يظل أحد أهم عناصر الأخضر في سعيه للتأهل إلى كأس العالم للمرة السابعة.