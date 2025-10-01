كارتابيا: كرة القدم تحسم على أرض الملعب



شدد كارتابيا، لاعب شباب الأهلي، على أنه تعلم خلال مسيرته الاحترافية، ألّا يهتم بالأسماء لأن كرة القدم تُحسم على أرض الملعب بمجهود 11 لاعباً ضد 11 لاعباً، وأعرب عن سعادته بفوز فريقه على مضيفه الاتحاد السعودي بهدف دون مقابل أمس، في ختام الجولة الثانية من مرحلة دوري الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة.



وأكد أن تحقيق الفوز على الاتحاد في أرضه ووسط جمهوره، ليس بالأمر السهل، ولذا حرصنا على عدم ترك مساحات خالية أمام تحركات نجوم الفريق، وأن شباب الأهلي يجمع بين عناصر الخبرة والشباب، ويتطور يوماً بعد يوم، وأن الفريق أظهر بالفعل ما يمكن أن يقدمه خلال الموسم الحالي من خلال مبارياته المحلية والآسيوية.