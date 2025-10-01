باولو سوزا: فوز شباب الأهلي على الاتحاد مذهل



وصف البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، فوز فريقه على مضيفه الاتحاد السعودي بهدف دون مقابل، أمس، بالـ «مذهل» في ختام الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أن «الفرسان» استحقوا الفوز، مشيداً بالأداء المميز لفريقه، ومعبراً عن فخره ببداية مشوارهم القاري.



وقال: «أنا فخور بأداء اللاعبين، ووضوح روح الفريق التي بُنيت منذ الموسم الماضي، والأهم فهم اللاعبين للاستراتيجية الفنية، ومباراتنا أمام الاتحاد استثنائية وغير عادية، ومواجهة خاصة بين بطلين للدوري الإماراتي والسعودي، ولذا، نحن فخورون بفوز شباب الأهلي».



وأوضح: «أنا فخور بأننا ننافس بقوة في آسيا، وبعقلية اللاعبين بعدما سيطرنا تماماً على الشوط الأول أمام الاتحاد، لكن يجب أن أعترف بأننا تراجعنا بدنياً في الشوط الثاني، ما سمح للاتحاد بالتقدم، رغم ذلك، كان يمكننا مضاعفة النتيجة، ولكننا أضعنا الكثير من الفرص».



وفي المقابل، اعتبر مدرب الاتحاد، حسن خليفة، بعد قيادته للفريق في أول مباراة له، بعد تعيينه خلفاً للوران بلان، أن فريقه كان يستحق الخروج بشيء من اللقاء، بعد التحسن في الشوط الثاني، وقال: «حاولنا وأجرينا العديد من التبديلات لقلب النتيجة، لكن الحظ لم يكن معنا، وفي الشوط الأول لعبنا كرة بطيئة، ولكن في الثاني كنا أفضل، والبدلاء أظهروا روحاً قتالية، ولعبوا بشراسة».



وأضاف: «معظم تبديلاتنا كانت هجومية، ودفعنا بأحمد الغامدي في مركز الظهير الأيمن لزيادة الفاعلية، وموسى ديابي لم ينجح في الجهة اليمنى، فاستعملنا روجر هناك، ونقلنا ديابي لليسار، وكلاهما يلعب بالقدم اليمنى، والتبديل عمل بشكل جيد، ولكنه لم يكن ناجحاً تماماً، والاتحاد فريق بطل، وما زلنا في بداية الموسم، ولدينا فترة توقف، وسنعمل خلالها للعودة بشكل أفضل».