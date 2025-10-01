شباب الأهلي يلقن الاتحاد السعودي درساً آسيوياً



لقن شباب الأهلي مضيفه الاتحاد السعودي درساً قاسياً، وعاد من استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بثلاث نقاط غالية حصدها بفوزه بهدف دون مقابل سجله سعيد عزت الله، بكرة رأسية قوية في الدقيقة 40 من عمر اللقاء الذي جرى في ختام الجولة الثانية لدوري منطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تشهد جولتها الثالثة المقبلة، مواجهتي الشرطة العراقي مع الاتحاد في بغداد يوم 20 أكتوبر الجاري، وشباب الأهلي مع ناساف الأوزبكي في دبي يوم 21 من الشهر نفسه.



ورفع شباب الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط، وصعد إلى وصافة الترتيب مشاركة مع الشارقة والوحدة، بعدما سبق أن تعادل «الفرسان» في الجولة الأولى أمام ضيفهم تراكتور الإيراني 1-1، وبقي رصيد الاتحاد خالياً من النقاط، بعد خسارته للجولة الافتتاحية أمام مضيفه الوحدة الإماراتي 1-2، بينما يتصدر الهلال السعودي ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط للغرافة القطري، ونقطتين لكل من السد القطري وتراكتور، ونقطة لكل من الدحيل القطري والشرطة، ولا يزال رصيد ناساف خالياً من النقاط.



وقدم شباب الأهلي أداءً قوياً في الدقائق الأولى، ورد القائم الأيسر لمرمى الاتحاد، تسديدة مبكرة لشباب الأهلي من يوري سيزار في الدقيقة 2، بعدما غيرت الكرة مسارها بالاصطدام بجسد المدافع، ولامست يد الحارس بريدراغ رايكوفيتش.

ولعب الاتحاد هجمة مرتدة سريعة، ووصلت الكرة إلى محمودو دومبيا، الذي انطلق بالكرة وسدد كرة أرضية من مشارف منطقة الجزاء، ومرت بجوار القائم الأيسر لمرمى شباب الأهلي في الدقيقة 22.

ولعب بالا كرة ساقطة وكادت تخدع حارس الاتحاد، الذي حولها بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية، ولعبت عرضية عالية من الجانب الأيمن، وقابلها سعيد عزت الله، بكرة رأسية قوية في شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 40.

وضغط الاتحاد مع انطلاقة الشوط الثاني، وقابله شباب الأهلي بارتداد دفاعي منظم حال دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى حمد المقبالي حارس «الفرسان»، وألغى الحكم هدفاً سجله الاتحاد بداعي التسلل في الدقيقة 60، بإشارة سليمة من الحكم المساعد.



ومع دخول المباراة إلى دقائق المنعطف الأخير، أكمل مدرب شباب الأهلي باولو سوزا، تغييراته لتنشيط الهجوم والوسط في محاولة لإيقاف ضغط الاتحاد المتواصل، وتصدى المقبالي لتسديدة أحمد الغامدي، وأكمل القائم تحويل الكرة إلى ركلة ركنية للاتحاد في الدقيقة 85، ليحصد شباب الأهلي نقاط المباراة كاملة.



وكانت بقية مباريات الجولة الثانية لمنطقة الغرب قد شهدت أول من أمس، فوز الهلال على مضيفه ناساف 3-2، والغرافة على ضيفه الشرطة 2-0، وتعادل تراكتور مع ضيفه الوحدة 0-0، والدحيل مع ضيفه الأهلي 2-2، وشهدت أمس تعادل السد مع ضيفه الشارقة 1-1.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل 8 أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور الـ16 خلال مارس 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال أبريل 2026.