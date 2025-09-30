ريال مدريد يستعيد توازنه بـ«الخمسة» في دوري الأبطال



قاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد الإسباني إلى استعادة توازنه بعد خسارته القاسية أمام جاره أتلتيكو في الدوري، بتسجيله ثلاثية في الفوز الكاسح على مضيفه كايرات الكازاخستاني بخماسية نظيفة الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة. وسجل مبابي ثلاثيته «هاتريك» في الدقائق 25 من ركلة جزاء و52 و74، قبل أن يضيف البديلان الفرنسي إدواردو كامافينغا والمغربي إبراهيم دياس الهدفين الرابع والخامس توالياً «83 و90+3».



ورفع ريال بطل أوروبا 15 مرة، رصيده إلى ست نقاط بعد فوزه على مرسيليا الفرنسي 2-1، في حين تلقى كايرات الوافد الجديد إلى المسابقة خسارته الثانية بعد الأولى أمام سبورتينغ البرتغالي 1-4. وكان ريال سقط أمام جاره أتلتيكو 2-5 في المرحلة السابعة من الدوري وخسر الصدارة لصالح غريمه برشلونة بفارق نقطة، علماً أنه يستضيف فياريال السبت المقبل.

ولم يكن الفريق الملكي ليقبل أن يتعرض لخسارة ثالثة توالياً خارج الديار في دوري الأبطال حيث خسر أمام أتلتيكو مدريد في العاصمة وأرسنال الإنجليزي في لندن خلال الموسم الماضي.