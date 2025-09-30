إنريكي: بيدري «هاري بوتر».. أتمنى ألّا يحضر عصاه السحرية أمامنا



شبّه مدرب باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا، الإسباني لويس إنريكي، لاعب وسط برشلونة بيدري غونزاليس ببطل سلسلة الافلام الخيالية الساحر هاري بوتر، معرباً عن أمله في ألّا يحضر الإسباني عصاه السحرية خلال المواجهة المنتظرة بينهما ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الأربعاء.



وأكد إنريكي رغبة الفريقين في الاحتفاظ بالكرة واللعب بأسلوب هجومي في الملعب الأولمبي لويس كومبانيس في مونتجويك، حيث يُعد بيدري ركيزة أساسية في خط وسط النادي الكاتالوني. ولعب بيدري البالغ 22 عاماً دوراً محورياً في تشكيلة إنريكي «55 عاماً» التي وصلت إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2020.



وقال إنريكي: أعتقد أن بيدري يعرفني جيداً بفضل المنتخب الوطني، وكان يعلم ما كنا نحاول القيام به، قلتُ سابقاً عن بيدري إنه هاري بوتر، وآمل ألا يُحضر عصاه السحرية غداً، سنبذل قصارى جهدنا لتقليل مشاركته قدر الإمكان».