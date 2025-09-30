التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشارقة والسد القطري في النخبة الآسيوية



تعادل الشارقة أمام مضيفه السد القطري 1-1 مساء الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، في اللقاء الذي جمع الفريقين لحساب الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، بعد مواجهة مثيرة تفوق خلالها الشارقة، رغم تأخره بهدف أحرزه أكرم عفيف في الدقيقة 18، لكن الشارقة نال الأفضلية في الأداء وإهدار العديد من الفرص، بجانب ركلة جزاء نفذها كايو لوكاس، تصدى لها مشعل برشم، حارس مرمى السد الذي تألق في إنقاذ فريقه من الخسارة على مدار شوطي اللعب، بالنتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 4 نقاط والسد إلى نقطتين.



بدأت المواجهة بأفضلية واضحة للشارقة الذي دخل المباراة برغبة قوية في حصد النقاط كاملة، واندفع بهجوم كاسح أجبر أصحاب الأرض على التراجع للمناطق الدفاعية، وأهدر أكثر من فرصة محققة، وعلى عكس مجريات اللعب باغت السد ضيفه بهدف عبر أكرم عفيف من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 18، وبعد الهدف مباشرة حصل الشارقة على ركلة جزاء نفذها البرازيلي كايو لوكاس، لكن الحارس مشعل برشم تألق في التصدي لها، ليحرم الفريق من تعديل النتيجة.

واستمرت محاولات الشارقة، غير أن العارضة وقفت «سداً» أمام هدفين محققين، الأول بضربة رأسية، والثاني بتسديدة قوية من المهاجم ماناي، ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، استعاد السد زمام المبادرة وضغط بقوة بحثاً عن هدف ثان دون جدوى.



في الشوط الثاني عاد الشارقة لفرض أفضليته، خصوصاً بعد التبديلات التي أجراها المدرب ميلوش، حيث دفع بإيغور كورنادو وفيتاي لتعزيز خط الوسط، ما منح الفريق حيوية إضافية وقدرة أكبر على السيطرة، ونتيجة للضغط المتواصل، نجح كايو لوكاس في تعويض ركلة الجزاء الضائعة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73.

واشتعلت أجواء اللقاء بعد التعادل، وواصل الشارقة تفوقه الهجومي، وهدد مرمى السد بفرص عدة خطيرة، لكن الحارس مشعل برشم واصل تألقه وأنقذ فريقه من أهداف عدة، لتنتهي المواجهة بتعادل غير عادل للشارقة قياساً بالمستوى الذي قدمه.