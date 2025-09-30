العين يتغلب على سترة البحريني بالأربعة في دوري أبطال الخليج



تغلب العين على ضيفه فريق نادي سترة البحريني 4-1، مساء اليوم، على ملعب استاد هزاع بن زايد، في افتتاحية مباريات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال الخليج للأندية 2025-2026، وسجل للعين كل من المدافع فاركيز بالخطأ في مرماه بعد أن حاول إبعاد تسديدة الحسين رحيمي فأسكنها مرماه في الدقيقة 22، ويوسف سليمان في الدقيقة 81، والحسين رحيمي في الدقيقة 87، وساركي في الدقيقة 90 وسجل لسترة البحريني اللاعب فاركيز البيرتو في الدقيقة 41.



دخل الفريقان لملعب المباراة وكلاهما يرغب في بداية مثالية تعينه في بقية المشوار تطلعا للذهاب بعيداً في المسابقة، فالعين العائد للمسابقة الخليجية بعد 24 عاماً منذ أن توج بلقبها في وقت سابق من عام 2001 سعى منذ البداية لفرض سيطرته الميدانية منذ البداية وتعددت محاولاته للتسجيل، مقابل تراجع واضح للفريق البحريني الذي اعتمد على الهجمات المرتدة لكن دون خطورة تذكر باستثناء تسديدة فاركيز التي مرت إلى جوار القائم.

وانتظرت جماهير العين حتى الدقيقة 22 لتسعد بأول أهداف فريقها والذي جاء عن طريق نيران صديقة بعد أن حاول المدافع البحريني إبعاد تسديدة الحسين رحيمي فأسكنها الشباك، وحاول الفريق البنفسجي تعزيز تقدمه عبر هجمات عدة، غير أنه اصطدم بصلابة الدفاع، وبالمقابل تحرر الفريق البحريني من تحفظه الدفاعي وقاد هجمات عدة على مرمى العين حتى نجح في إدراك التعادل عن طريق لاعبه فاركيز البيرتو في الدقيقة 41.



الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني أضاع اللاعب حازم محمد هدفاً محققاً للعين بعد انفراد كامل بالمرمى غير أنه سدد الكرة في جسم الحارس وسط دهشة الجميع، ورد سترة البحريني بهجمة انتهت بمخالفة خطيرة على حدود منطقة العمليات تصدى لها اللاعب عمران الياس، وسددها فوق العارضة مهدراً فرصة لفريقه، واستمرت المباراة مع أفضلية نسبية للعين الذي كان أكثر استحواذاً على الكرة وقاد هجمات عدة، ولكن دون خطورة تذكر.

وعاب العين الإكثار من التحضير في وسط الملعب وبطء بناء الهجمة، وهو ما أتاح للفريق البحريني المساحة والزمن لتنظيم صفوفه والتمركز بطريقة مثالية أمام منطقته مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، غير أن ذلك لم يمنع سليمان يوسف من تسجيل الهدف الثاني بطريقة رائعة، مستفيداً من كرة وصلته من الجانب الأيسر للمرمى البحريني بعد أن تجاوزت الجميع، قبل أن يضيف كل من الحسين رحيمي، وساركي، الهدفين الثالث والرابع لتنتهي المباراة بفوز العين بأربعة أهداف مقابل هدف.