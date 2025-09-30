الوصل في مهمة آسيوية جديدة أمام الوحدات الأردني



يحل الوصل ضيفاً على الوحدات الأردني عند الثامنة من مساء غد الأربعاء على استاد الملك عبدالله الثاني، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2، في مواجهة يدخلها «الإمبراطور» بمعنويات عالية بعد فوزه الكاسح في الجولة الأولى على الاستقلال الإيراني 7-1، والذي منحه صدارة المجموعة عن جدارة.



ويعزز الوصل جاهزيته القارية بتميزه محلياً، حيث واصل نتائجه الإيجابية في الدوري بتحقيق فوز ثمين في مباراته الأخيرة على الشارقة 2-1، ليؤكد حضوره القوي في مختلف البطولات وقدرته على هزيمة منافسيه، وبعد تلك المواجهة، خاض الفريق عدداً من الحصص التدريبية بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، الذي يطمح إلى بداية تاريخية في موسمه الأول مع «الفهود»، حيث ركز على معالجة بعض السلبيات ورفع الجاهزية البدنية والفنية لعناصره بحثاً عن فوز جديد في مباراته الآسيوية.



في المقابل، يدخل الوحدات المباراة بضغوط كبيرة بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام المحرق البحريني 0-4، ما يجعله يتمسك بفرصة التعويض أمام جماهيره والسعي وراء نقاط المباراة كاملة من أجل المحافظة على آمال التأهل واستعادة ثقة أنصاره، خاصة بعد أن نجح في تحقيق فوزين متتاليين في بطولة الدوري المحلي.

من جانبه، أظهر لويس كاسترو مدرب الوصل، في المؤتمر الصحفي التقديمي، احتراماً كبيراً لمنافسه وقال إنه تابع الوحدات في آخر مباراتين، ويرى أنه فريق منظم وبه عناصر جيدة، وأنه قوي في الدفاع ولديه قدرة عالية في التحول للهجوم.



وأضاف: لكن ثقتي كبيرة في عناصر فريقي لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث وهذا ما نعمل عليه خاصة أننا نلعب في مجموعة قوية، ومن الجيد حسم التأهل مبكراً، لأن المنافسة تصبح أقوى مع تقدم المباريات، المهم أننا في كامل تركيزنا ولدينا إصرار كبير على تقديم مستوى جيد وتحقيق الفوز.