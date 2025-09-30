موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يستضيف برشلونة نظيره باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من مرحلة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب مونجويك في برشلونة.

ونستعرض تالياً موعد مباراة برشلونة وضيفه باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من مرحلة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وقنوات البث المباشر الناقلة للمواجهة المرتقبة.

ويدخل الفريقان المباراة وهما منقوصان بلاعبين أساسيين قد يؤثرون على الفريقين.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

تقام المباراة الأربعاء 1 أكتوبر على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي في برشلونة.

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الساعة (23:00) مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان:

bein sports 1

Dazn laliga