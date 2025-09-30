تذاكر ملحق المونديال وكأس العرب في الأسواق



أعلن الاتحاد القطري للكرة عن نفاد تذاكر الفئة الأولى لجماهير مباراة المنتخبين القطري والعماني، المقررة 8 أكتوبر المقبل، ضمن تصفيات المجموعة الأولى للملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأن المتبقي فقط تذاكر بقية فئات مدرجات استاد جاسم بن حمد، مع العلم أن المخصص لجماهير المنتخب العماني ألف تذكرة فقط.



من ناحية أخرى أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب، المقررة في قطر أواخر العام الحالي، عن انطلاق مبيعات تذاكر المباريات اليوم، حيث يمكن للمشجعين شراء التذاكر في 3 فئات وبأسعار تبدأ من 25 ريالاً قطرياً، كما يمكن للمشجعين شراء تذكرة «شجع منتخبك»، التي تتيح لهم حضور جميع مباريات منتخباتهم المفضلة خلال مرحلة المجموعات.



وتم تأكيد توفر جميع التذاكر رقمياً، مع تضمنها خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة، وإمكانية شراء 6 تذاكر حداً أقصى للشخص الواحد لكل مباراة، ونوهت اللجنة إلى أن استاد البيت يستضيف مباراة الافتتاح في الأول من ديسمبر المقبل، وتجمع منتخب قطر والفائز من مباراة فلسطين وليبيا، فيما تقام المباراة النهائية 18 من الشهر نفسه، في استاد لوسيل، وتضم قائمة ملاعب البطولة أيضاً استادات أحمد بن علي، المدينة التعليمية، خليفة الدولي، و974.