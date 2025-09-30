الجزيرة يتعاقد مع الغامبي جاتا



أعلن نادي الجزيرة رسمياً التعاقد مع متوسط الميدان الغامبي مومودو جاتا، قادماً من نادي إف كي ساراييفو البوسني، وتم ضمه إلى فئة المقيمين، وفي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل مدة وقيمة العقد الذي تم توقيعه، أكدت تقارير إخبارية أن نادي سارييفو سيحصل على 7 ملايين درهم، فضلاً على نسبة من قيمة أي صفقة انتقال في المستقبل.

ويلعب جاتا البالغ من العمر «20 عاماً» متوسط ميدان وشارك مع فريقه ساراييفو في 14 مباراة وأظهر إمكانات فنية وبدنية جيدة وهو ما يعد مكسباً لفخر أبوظبي الذي يسعى لدعم صفوفه بعناصر متميزة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.