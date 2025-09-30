24 ساعة من نار في «الميركاتو الصيفي»



بدأت أندية دوري أدنوك للمحترفين سباق آخر 24 ساعة من «الميركاتو الصيفي»، الذي بدأ 10 يوليو الماضي، ويغلق أبوابه غداً الأربعاء لإتمام صفقاتها بعدد من اللاعبين المميزين القادرين على صنع الفارق وتقديم الدعم المطلوب، والمفترض أن تكمل بهم الأندية الموسم الجاري، وحتى فترة القيد الشتوي المقرر خلال الفترة من 13 يناير إلى 9 فبراير 2026.



ويتوقع أن تشهد الساعات المقبلة سباقاً محموماً من بعض الأندية، لإجراء تعاقداتها الأخيرة، بغرض سد الثغرات التي كشفت عنها مبارياتها في الجولات الخمس الأولى من عمر دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب مباراتي الذهاب والإياب لجولة الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بالإضافة لمباريات بعض الأندية التي لديها مشاركة آسيوية وإقليمية خلال موسم 2025 - 2026.



وشهدت الأيام الأخيرة أنباء كثيرة عن العديد من الصفقات المنتظر أن تجريها بعض أندية دوري المحترفين، ومنها بحث بني ياس عن مهاجم صريح، واقترابه من التعاقد مع الدولي العراقي عمار محسن، وسعي العين لإكمال صفوف محترفيه الأجانب الخمسة، بعد تأكد إصابة محترفه الكوري الجنوبي بارك يونغ وو، بقطع في الرباط الصليبي، وقيام «الزعيم» بإعلان نهاية موسم اللاعب رسمياً مع النادي، واستبعاده من قائمة الفريق المحلية، فيما أعلن الجزيرة رسمياً عن تعاقده مع لاعب الوسط الجامبي مومودو جاتا.