نجاة البلوشي تتألق في إدارة كأس آسيا للسيدات لكرة الصالات

اختتمت الحكمة الدولية نجاة البلوشي مشاركتها ضمن طاقم الحكام الذي أدار منافسات بطولة كأس آسيا للسيدات لكرة قدم الصالات، التي استضافتها الصين خلال الفترة من 6 إلى 17 من مايو الجاري بمشاركة 12 منتخباً.

شاركت الإماراتية نجاة البلوشي في إدارة تسع مباريات خلال أدوار البطولة القارية، حيث كلفتها لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي (حكماً رابعاً) ضمن طاقم حكام المباراة الافتتاحية للبطولة التي جمعت منتخبي الصين وأستراليا، ثم حكماً ميقاتياً في مباراة اليابان وإندونيسيا، وحكماً ثانياً في مباراة أستراليا وأوزبكستان.

وأدارت نجاة البلوشي (حكم أول) مباراة البحرين واليابان، ثم حكماً ميقاتياً في مباراة الفلبين وفيتنام، واختتمت مرحلة دور المجموعات بتعيينها حكماً ثانياً في مباراة إيران وفيتنام.

وخلال الدور ربع النهائي للبطولة، عُينت حكماً ثانياً في مباراة تايلاند وهونغ كونغ، بعدها شاركت (حكماً رابعاً) في مباراة نصف النهائي بين منتخبي اليابان وإيران، وبذات التكليف تواجدت ضمن طاقم الحكام الذي أدار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي إيران والصين.