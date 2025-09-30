العين يتطلع لاستعادة أمجاده الخليجية بعد 24 عاماً



يتطلع العين لاستعادة أمجاده الخليجية عندما يستضيف على ملعبه باستاد هزاع بن زايد في السابعة والنصف مساء الثلاثاء نظيره فريق نادي سترة البحريني، في افتتاحية مباريات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال الخليج للأندية 2024-2025، تلك البطولة التي يعود لها ممثل الإمارات بعد أكثر من 24 عاماً، ويتطلع لتكرار سيناريو التتويج بلقبها للمرة الثانية بعد أن حصل عليه في وقت سابق من عام 2001 بعد تفوقه بالنقاط على كل من اتحاد جدة السعودي، وظفار العُماني.



يلعب العين ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه مع سترة البحريني، زاخو العراقي، والقادسية الكويتي. وبعد أن يخوض أولى المواجهات على ملعبه سيتوجه إلى الكويت لمواجهة القادسية في 22 أكتوبر، قبل أن ينتقل إلى العراق لمقابلة فريق زاخو العراقي 4 نوفمبر 2025، وبعد ذلك يعود لمواجهة الأخير على ملعب استاد هزاع بن زايد 23 نوفمبر، وفي الجولة قبل الأخيرة يقابل سترة البحريني 10 فبراير 2026، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة القادسية الكويتي على ملعب هزاع بن زايد 18 فبراير.



نظرياً وعلى الورق تبدو الفرصة مواتية لممثل الإمارات للذهاب حتى منصة التتويج في مواجهة المنافسين قياساً على الإمكانات والخبرة الكبيرة التي اكتسبها من واقع مشاركاته المتعددة في بطولات قارية ودولية، إذ سبق له الفوز باللقب الآسيوي في مناسبتين عامي 2003، و2023، كما حل وصيفاً عامي 2005، و2016، فضلاً عن وصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية 2018.



ويواجه المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش تحدي اختيار التشكيلة الأنسب للمواجهة في ظل غياب 8 لاعبين أساسيين، هم خالد عيسى، ويحيى نادر، وإيريك، وكوامي أتون، لارتباطهم بالبرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مباريات ملحق كأس العالم، فضلاً عن محمد عباس، والمغربي سفيان رحيمي، والمصري رامي ربيعة، والكوري الجنوبي بارك بداعي الإصابة، إذ أعلن نادي العين رسمياً إصابة الأخير بالرباط الصليبي، ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق.



وعمل المدرب إيفيتش خلال الحصة التدريبية الأخيرة على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات، وأخضع اللاعبين لتمارين واختبارات متنوعة، شملت تنفيذ التكتيك وأسلوب اللعب والتعامل مع الضربات العرضية والثابتة من خارج منطقة الجزاء في حالتي الدفاع والهجوم، وحرص على التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً وذهنياً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة.