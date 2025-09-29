باولو سوزا: نتوقع مباراة تنافسية عالية لشباب الأهلي أمام الاتحاد



أعرب باولو سوزا، المدير الفني لشباب الأهلي، عن سعادته بوجوده في المملكة العربية السعودية، والمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أن الظهور في هذا المحفل شرف لكل رياضي، متوقعاً أن يكون التنافس على أعلى مستوى في المباراة التي يواجه فيها فريقاً قوياً.

وقال في حديثه خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة شباب الأهلي أمام الاتحاد غداً الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية للبطولة الآسيوية، إن الاتحاد يضم عدداً من اللاعبين الذين يتمتعون بمستويات عالمية، ويملك العديد من الحلول التكتيكية، ويجيد اللعب في مساحات صغيرة، ويملك أطرافاً وأجنحة مميزين، وأضاف: «نحن من جانبنا مستعدون بالكامل لمواجهة هذا المنافس من النواحي كافة».



وأوضح: «تطورنا كثيراً هذا الموسم، وندرك أننا يجب أن نكون في أقصى قوتنا في الشق الدفاعي، وشهد العمل في الجانب الهجومي تطوراً ملحوظاً، حيث نجحنا في صناعة فرص كثيرة خلال المباريات التي خضناها، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة والفاعلية لنتمكن من تحقيق نتيجة جيدة».

بينما وصف يحيى الغساني، لاعب شباب الأهلي، مباراة الغد بالمهمة، لأنها في مواجهة منافس قوي، وفريق عريق يملك سجلاً مميزاً من البطولات والألقاب، متوقعاً أن يأتي اللقاء حماسياً وعلى درجة عالية من التنافس، وفي بطولة مهمة للغاية، هي مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.



وأعرب اللاعب عن سعادته بالاستقبال الطيب الذي وجدته البعثة في المملكة العربية السعودية، مبيناً أنهم يتشرفون باللعب في هذه البطولة الكبيرة، مضيفاً أنهم يدركون أهمية المباراة، ويسعون لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الاتحاد، مشيراً إلى أن الاتحاد يبقى فريقاً كبيراً حتى لو تراجعت نتائجه في بعض الفترات.