شرودر: النصر يمكنه تحقيق لقب الدوري.. ولكن!

أكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر، أن فريقه الذي اقترب من مغادرته نهائياً بعد مباراة العين غداً، قادر على الفوز بلقب الدوري يوماً، لكنه استدرك قائلاً: «لنكن واقعيين، النصر لا يملك ميزانية شباب الأهلي، ولا الوصل والعين والشارقة، عندما يغادر الكابتن إلى الفريق المنافس وسط الموسم، هذا ليس جيداً للفريق، طبعاً، بإمكانه الفوز يوماً باللقب، ولكن يجب تغيير بعض الأمور».

وحول مواجهة العين، الفريق الذي دربه في بداية مشواره في الدوري، وهو الفريق الذي سيخوض ضده آخر مباراة قبل رحيله نهائياً عن الكرة الإماراتية، قال شرودر: «بالـتأكيد ستكون لحظات عاطفية، سأودّع الفريقين اللذين دربتهما في مباراة واحدة، أتمنى أن لا تكون المباراة الأخيرة وأعود مرة أخرى للتدريب هنا».

تأثر

وأوضح شرودر أن النصر تأثر كثيراً بغياب مهاجمه السويسري هاريس سفيروفيتش، الذي افتقد الفريق جهوده بين 5 و6 مباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الديربي أمام الوصل، مشيراً إلى أنه بعودة هاريس إلى التشكيلة لم ينهزم الفريق في أي مباراة، وأضاف: أعتقد أنه لولا غياب هاريس ما كنا خسرنا المركز الثالث، والدليل أنه منذ عودته من الإصابة لم نخسر أي مباراة، وعلى سبيل المثال قدمنا أمام الوحدة في مباراة الإياب واحدة من أجمل المباريات في الموسم بفضل وجود هاريس وعلي مبخوت في الخط الأمامي.

وأضاف: «عندما تكون صفوفنا مكتملة من الصعب هزيمتنا، وهذا ما أظهرناه في العديد من المباريات، لذا إنهاء الموسم في المركز السادس وسط الظروف التي واجهناها يعتبر جيداً».

من جهة أخرى، تسجل تشكيلة النصر العديد من الغيابات المؤثرة، عندما يلتقي نظيره العين، غداً الجمعة، لحساب الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد آل مكتوم بدبي، وتشمل الغيابات 4 لاعبين بداعي الإيقاف هم الهولندي ليروي فير، السنغالي موسى نداي، البرازيلي ماتياس أوليفيرا وغوستافو أليكس، وراشد عيسى وحسين مهدي بسبب الإصابة، إلى جانب هداف الفريق علي مبخوت لارتباطه بالخدمة الوطنية.

ويحتل النصر المركز السادس بـ38 نقطة بفارق 3 نقاط عن العين في المركز الخامس، ويسعى العميد لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، حيث لم يذق طعم الخسارة آخر 6 جولات.