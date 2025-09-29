الشارقة يبحث عن فوز آسيوي جديد أمام السد في الدوحة



يحل الشارقة ضيفاً على السد القطري عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، في مواجهة يسعى خلالها الشارقة إلى تحقيق انتصاره الثاني، وتعزيز موقعه بين أندية الصدارة في المجموعة، بحثاً عن بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة التي تضم مجموعة من أقوى الأندية الآسيوية.



ويدخل الشارقة اللقاء برصيد ثلاث نقاط، نالها من فوز مثير على الغرافة القطري 4-3 في جولة الافتتاح، خلال مباراة خطف فيها نقاط الانتصار في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يتعثر محلياً بالخسارة أمام عجمان والوصل في الجولتين الرابعة والخامسة من الدوري، ما دفع الجهاز الفني إلى تكثيف التحضيرات البدنية والمعنوية للاعبين قبل سفر البعثة، اليوم الاثنين، إلى الدوحة.

ويخوض السد، حامل لقب الدوري القطري، المباراة وفي رصيده نقطة واحدة من تعادل خارج ملعبه أمام الشرطة العراقي، الأمر الذي يجعله أكثر حرصاً على تحقيق الفوز الأول والتقدم في جدول الترتيب، ضمن مجموعة تضم اثني عشر فريقاً، يتأهل منها ثمانية إلى الدور المقبل.



من جانبه أكد ميلوش، مدرب الشارقة، أن فريقه سيبذل أقصى ما لديه أمام السد، مشيراً إلى ثقته في العناصر التي سيعتمد عليها في اللقاء، وكاشفاً عن رغبة لاعبيه في تقديم مستوى مميز وإضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيد الفريق في مشوار البطولة.

من جانبه قال فيليكس سانشيز، مدرب السد، إن المواجهة تمثل تحدياً كبيراً لفريقه الذي يسعى للفوز بالاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وأضاف: «نسعى إلى تقديم مستوى جيد أمام الشارقة يرضي جماهيرنا، ويقودنا إلى تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث»، مبيناً أن ذلك يتطلب التركيز واللعب بروح قتالية.