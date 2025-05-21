العين يتوصل لاتفاق مع ياسيتش ظهير أيمن فولفسبورغر النمساوي

أفادت متابعات «البيان» أن نادي العين توصل إلى اتفاق للتعاقد مع الظهير الأيمن النمساوي أديس ياسيتش (22 عاماً)، لاعب فريق نادي فولفسبورغر النمساوي، لمدة ثلاث سنوات.

وبحسب الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات وتعاقدات اللاعبين، فإن اللاعب أجرى الفحوصات الطبية في النمسا الأسبوع الماضي، وينتظر وصوله إلى الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل بداية المعسكر الذي سيقيمه العين في الأسبوع الأول من يونيو المقبل، استعداداً لمونديال العالم للأندية.

وخلال الأيام الماضية، ربطت مصادر إعلامية أسماء عدة بنادي العين، الذي يسابق الزمن لتدعيم صفوفه قبل الدخول في أجواء بطولة كأس العالم يونيو المقبل، التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية، أبرزهم المدافع المصري رامي ربيعة.