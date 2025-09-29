الإمارات و21 منتخباً مرشحة للتأهل للمونديال في أكتوبر



يتواجد منتخبنا الوطني الإماراتي، ومعه 21 منتخباً آخر ضمن قائمة المرشحين بقوة للتأهل خلال فترة التوقف الدولي المقرر خلال أكتوبر المقبل، إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك 2026، والانضمام إلى 18 منتخباً حصلوا بالفعل على بطاقات التأهل، مع توقعات أنه في نهاية عام 2025، سنعرف 42 من أصل 48 مشاركاً في الحدث الذي تترقبه جماهير الكرة في العالم.

وتدخل 6 منتخبات آسيوية، ومن بينهم «الأبيض» الإماراتي ضمن المرشحين بقوة لتأهل مباشر لاثنين منهم إلى المونديال عندما يخوضون تصفيات الملحق الآسيوي المقرر خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، بعد أن تم تقسيمهم على مجموعتين، وتضم المجموعة الأولى الإمارات، عمان، وقطر صاحبة الأرض، والمجموعة الثانية، العراق، إندونيسيا، والسعودية صاحبة الاستضافة.



وتبدأ تصفيات الملحق الآسيوي يوم 8 أكتوبر بمواجهتي الجولة الأولى وتلتقي فيهما قطر مع عمان، والسعودية مع إندونيسيا، وفي الجولة الثانية يوم 11، تتقابل الإمارات مع عمان والعراق مع إندونيسيا، وتختتم المرحلة الرابعة من التصفيات يوم 14 من الشهر نفسه، بمواجهتي الإمارات مع قطر، والعراق مع السعودية.

ويحصل صاحبا المركز الأول في المجموعتين، على بطاقتي التأهل المباشر للمونديال، والانضمام إلى 6 منتخبات آسيوية سبق ونالت تذاكر المشاركة في المونديال، وأولها اليابان، ولحقت بها كل من الأردن، كوريا الجنوبية، إيران، أوزبكستان، وأستراليا، بينما يخوض صاحبا المركز الثاني في الملحق الآسيوي، مواجهتين ذهاب وإياب، ويتأهل منهما الفائز للمشاركة في الملحق العالمي الأكثر صعوبة.



وفي القارة الأفريقية، ستكون هناك 6 منتخبات مرشحة لحسم تأهلها خلال أكتوبر المقبل، والانضمام إلى المغرب وتونس، اللذين حصلا بالفعل على أول بطاقتين مباشرتين من القارة السمراء إلى المونديال، ووفقاً لحسابات التأهل الحالية في القارة الأفريقية، تعتبر مصر الأقرب إلى التأهل إذ نجحت في الفوز على جيبوتي في الجولة الثامنة، أو فشلت بوركينا فاسو بالفوز على سيراليون.



وتنضم إليها جنوب أفريقيا إذا فازت على زيمبابوي، وفشلت بنين في هزيمة رواندا، أو تعادلت مع زيمبابوي، وخسرت بنين أمام رواندا، وتتأهل الجزائر إذا هزمت الصومال، وكذلك حال تعادلها مع الصومال، وفشل أوغندا وموزمبيق في تحقيق الفوز، أو خسرت أوغندا وموزمبيق.

وتتأهل غانا إذا فازت على أفريقيا الوسطى، وفشلت مدغشقر في هزيمة جزر القمر، وتتأهل كوت ديفوار إذا فازت على سيشيل، وخسرت الغابون أمام غامبيا، وتتأهل السنغال إذا فازت على جنوب السودان، وفشلت الكونغو الديمقراطية في هزيمة توغو.



وتبدو هندوراس وجامايكا، مرشحتين بقوة للتأهل للمونديال عن الكونكاكاف خلال أكتوبر المقبل، إذ تضمن هندوراس التأهل إذا فازت على كوستاريكا وهايتي، مع انتهاء مباراتي نيكاراغوا ضد هايتي، وكوستاريكا ضد نيكاراغوا بالتعادل، وتتأهل جامايكا إذا فازت على كوراساو وبرمودا، وفشلت كوراساو في هزيمة ترينيداد وتوباغو، ولم تفز ترينيداد وتوباغو في مباراتيها ضد برمودا وكوراساو.

ومن المرجح أن يشهد أكتوبر القادم، إعلان اسم أول المنتخبات المتأهلة عن تصفيات أوروبا مع وجود قائمة تضم 8 منتخبات مرشحة لحسم تأهله خلال توقف الفيفا المقبل، لكن ذلك سيخضع لشروط صارمة، إذ تحسم كرواتيا التأهل إذا فازت على التشيك وجبل طارق، بينما فشلت التشيك في هزيمة جزر فارو، وأيضاً، إذا فازت على التشيك وتعادلت مع جبل طارق، أو خسرت التشيك أمام جزر فارو.



وتضمن فرنسا التأهل إذا فازت على أذربيجان وآيسلندا، وتعادلت آيسلندا مع أوكرانيا، أو فازت على أذربيجان وآيسلندا، وخسرت آيسلندا أمام أوكرانيا، أو فشلت أوكرانيا في هزيمة أذربيجان، وتتأهل سلوفاكيا إذا فازت على أيرلندا الشمالية ولوكسمبورغ، وفشلت ألمانيا في هزيمة لوكسمبورغ، وانتهت مباراة أيرلندا الشمالية وألمانيا بالتعادل، وتضمن سويسرا مكانها في المونديال إذا فازت على السويد وسلوفينيا، وفشلت كوسوفو في الفوز في أي من مبارياتها ضد سلوفينيا والسويد.



وتضمن إنجلترا التأهل إذا فازت على لاتفيا، ولم تفز صربيا في مباراتيها ضد ألبانيا وأندورا، أو تعادلت صربيا مع لاتفيا، ثم فشلت في هزيمة أندورا، وتتمكن النرويج من ضمان عودتها إلى المونديال، إذا هزمت إسرائيل، وفشلت إيطاليا في الفوز في أي من مباراتيها ضد إستونيا وإسرائيل، وتضمن البرتغال التأهل إذا تغلبت على أيرلندا والمجر، وفشلت أرمينيا في الفوز بأي من مبارياتها ضد المجر وجمهورية أيرلندا، وتضمن إسبانيا التأهل إذا فازت على جورجيا وبلغاريا، وفشلت تركيا في هزيمة بلغاريا، أو انتهت مباراة تركيا وجورجيا بالتعادل.



فيما حسمت جميع بطاقات التأهل المباشر الست لقارة أمريكا الجنوبية، فيما تأمل بوليفيا في التأهل إلى كأس العالم عبر الملحق العالمي الذي تأهلت إليه، بعد حلولها سابعاً في ختام التصفيات، في حين، لا تزال كاليدونيا الجديدة رغم خسارتها أمام نيوزيلندا في نهائي تصفيات أوقيانوسيا، تملك فرصة التأهل إلى المونديال، بعدما تأكد مشاركتها في الملحق العالمي، لتحديد آخر المتأهلين، حيث سيضم المنتخبات التي لم تحسم تأهلها بعد من 5 من الاتحادات القارية الستة، بمشاركة منتخب واحد من كل من اتحادات آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، واثنين من اتحادات كونكاكاف، ويتنافسون على مقعدين آخرين في كأس العالم، إلى جانب ملحق خاص بقارة أوروبا، وسيضم 16 منتخباً يتنافسون على آخر 4 مقاعد متبقية في مونديال 2026.