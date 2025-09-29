منتخبنا الأولمبي في المستوى الثالث لقرعة كأس آسيا 2026



يجري الاتحاد الآسيوي للكرة، في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، الخميس المقبل، قرعة نهائيات كأس آسيا لمنتخبات تحت 23 عاماً، والمقررة في السعودية العام المقبل 2026، بمشاركة 16 منتخباً تم تصنيفهم على 4 مستويات، ووجد منتخبنا الوطني الأولمبي «الأبيض» ضمن المستوى الثالث مع منتخبات تايلاند، الأردن، وإيران، بينما ضم المستوى الأول منتخبات السعودية، أوزبكستان، اليابان، والعراق، والمستوى الثاني منتخبات كوريا الجنوبية، فيتنام، أستراليا، وقطر، والمستوى الرابع الصين، سوريا، قيرغيزستان، ولبنان.



وأوضح الاتحاد الآسيوي أن المنتخب السعودي تأهل مباشرة، وتم وضعه في التصنيف الأول كونه مستضيفاً للبطولة للمرة الأولى، فيما تأهلت بقية المنتخبات من خلال تصفيات اختتمت في وقت سابق من سبتمبر الجاري، وأشار إلى مشاركة جميع الأبطال الخمسة السابقين في النسخة المقبلة، وهم العراق، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية وأوزبكستان، إلى جانب أستراليا والأردن، وهم الفرق السبعة الوحيدة التي شاركت في كل النسخ الماضية، بينما تشارك كل من قيرغيزستان ولبنان، للمرة الأولى في النهائيات الآسيوية.



وكشف الاتحاد الآسيوي للكرة، عن اللائحة التي تم اللجوء إليها لتصنيف المنتخبات المشاركة بعيداً عن الدولة المضيفة، موضحاً أن التصنيف تم بناءً على نظام النقاط المستمد من ترتيبها النهائي في النسخ الثلاث السابقة من النهائيات الآسيوية للمنتخبات الآسيوية، ليتم احتساب نقاط كل نسخة تدريجياً، لتحصل منتخبات كأس آسيا 2024، على 100% من نقاط التصنيف، ونسخة 2022 على 50%، ونسخة 2020 على 25% من نقاط التصنيف.

واحتل منتخبنا الوطني المركز 11 بين المنتخبات المشاركة، وفقاً للائحة المطبقة لتصنيف منتخبات نهائيات كأس آسيا 2026، والتي ستشهد تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، على أن تقام المباراة النهائية في 25 يناير 2026.