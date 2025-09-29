ماني ورونالدو يرفعان علامة النصر في الدوري السعودي



استمر الصراع الشرس في الدوريات الخليجية مع انتهاء جولة جديدة، وقبل التوقف الدولي في أيام الفيفا، وواصل خلالها النصر بدايته المثالية في دوري المحترفين السعودي، بفوزه بهدفين دون مقابل على حامل اللقب الاتحاد، فيما أهدر المتصدران للدوري القطري، فريقا الشمال وقطر، نقطتين ثمينتين، وفي الوقت نفسه، شهدت كل من دوريات البحرين والكويت وعُمان، مواجهات مثيرة أيضاً.



في الدوري السعودي حسم النصر مواجهته مع الاتحاد، بهدفين في الشوط الأول من ساديو ماني وكريستيانو رونالدو، ليحقق «العالمي» فوزه الرابع على التوالي، ويتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين، وفي اليوم التالي أعلن الاتحاد رحيل مدربه الفرنسي لوران بلان، وبقي الاتحاد في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، متساوياً مع نيوم والتعاون، بعد تغلب نيوم على الرياض 3-2، والتعاون على الخليج بهدف نظيف.



فيما صعد القادسية إلى المركز الثاني بفوزه 2-1 على الخليج، حيث افتتح ماتيو ريتيغي التسجيل، قبل أن يعادل جوشوا كينغ النتيجة، ولكن عبدالله سالم خطف هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، وحقق الهلال الفوز 3-1 على الأخدود ليحتل المركز السادس، وأسفرت بقية نتائج الجولة عن فوز الأهلي على الحزم 2-0، والخلود والفيحاء على الشباب والنجمة 2-1 على التوالي، والاتفاق على ضمك 3-1.



وفي الدوري القطري، خطف ياسين براهيمي هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليمنح الغرافة فوزاً مثيراً 3-2 على الريان، ويقلص الفارق مع المتصدرين الشمال وقطر إلى نقطة واحدة، خصوصاً بعدما تعادل قطر مع الشمال 1-1، ويحتل الوكرة المركز الرابع برصيد 11 نقطة، بعد فوزه 3-2 على أم صلال، فيما انتهت مواجهة السد حامل اللقب والدحيل بالتعادل السلبي، كما شهدت الجولة، تفوق السيلية على العربي 4-0، وفاز الأهلي على الشحانية 2-1.



وفي الدوري البحريني، توقف سجل المحرق المثالي هذا الموسم بعد تعادله 1-1 مع المالكية، لكنه بقي في الصدارة برصيد 7 نقاط، متقدماً بفارق نقطة على الخالدية الذي خسر 1-0 أمام الشباب، ويملك كل من الحد والمالكية والرفاع 5 نقاط، وتعادل الحد مع الرفاع سلبياً، وكذلك سترة مع النجمة، وتفوق البديع على البحرين 4-1، وتعادل عالي مع الأهلي 1-1.



وفي الدوري الكويتي واصل فريق الكويت، حامل اللقب، صدارته للترتيب بعد فوزه على القادسية 2-1، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويحتل السالمية المركز الثاني بـ9 نقاط بعد تغلبه على الجهراء 2-0، فيما يملك العربي 8 نقاط إثر تعادله السلبي مع كاظمة، وفاز الشباب على الفحيحيل 1-0، وتغلب النصر على التضامن بالنتيجة ذاتها.



وفي الدوري العماني، انفرد بهلا بصدارة الدوري بعد فوزه على الرستاق 1-0، ليحصد العلامة الكاملة برصيد نقاط، ويحتل النهضة المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد فوزه على صحار 1-0، فيما جاء السيب ثالثاً بالرصيد نفسه إثر تفوقه على صحم 2-1، أما النصر فتعادل مع ظفار 1-1 ليرفع رصيده إلى 7 نقاط هو الآخر.