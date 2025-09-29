روني: يونايتد بلا روح وأتوقع الخسارة في كل مباراة



اعتبر أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي واين روني أن فريقه السابق فقد روحه، مشيراً إلى أن مدربه البرتغالي روبن أموريم ليس الرجل المناسب لإنقاذه.



وقال الهداف السابق (39 عاماً) في بودكاست على شبكة «بي بي سي» البريطانية نُشر الاثنين «لا أدري ماذا يحصل. آمل بصدق أن يقوم (المدرب) بتغيير الأمور، لكني فقدت الأمل في أن يفعل ذلك بعد كل ما رأيت».



وتابع «روبن أموريم بعمري، وبالتالي لا يزال شاباً وأنا واثق من أنه يملك مستقبلاً جميلاً، لكن ما يحصل في النادي حالياً لا يمت بصلة إلى مانشستر يونايتد».



وتولى أموريم الإشراف على تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلفاً للهولندي اريك تن هاغ، لكنه لم يستطع انتشال النادي الشمالي العريق من أزمته وأنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر والأسوأ له منذ 51 عاماً.



وخاض مانشستر يونايتد 33 مباراة بإشراف أموريم في الدوري الإنجليزي وحصد 34 نقطة وهي نسبة ضئيلة جداً.



وخسر يونايتد 3 من أصل مباريات 6 منذ انطلاق الدوري هذا الموسم آخرها أمام برنتفورد 1-3 السبت، وبات مصير المدرب في مهب الريح على الرغم من تقارير أشارت إلى تجديد مجلس الإدارة الثقة به، وذلك على الرغم من إنفاقه مبالغ طائلة لتعزيز صفوفه لا سيما الجبهة الهجومية بالتعاقد المهاجم السلوفيني بنيامين شيشكو والبرازيلي ماتيوس كونيا والكاميروني براين مبومو، لكنه يحتل المركز الرابع عشر حالياً.



وأوضح روني، أفضل هداف في تاريخ مانشستر يونايتد «خسر النادي روحه، لا أرى اللاعبين يكافحون، لا أرى شخصية لدى الفريق أو أية نية للفوز. أذهب لحضور المباريات وأنا أتوقع خسارة الفريق أو الحصول على نقطة واحدة».



وختم قائد منتخب إنجلترا السابق «ما يحصل الآن ليس خطأ المدرب. اللاعبون لا يستحقون الدفاع عن قميص هذا النادي، وهذا أمر مؤلم».