غيابات مؤثرة في تشكيلة النصر أمام العين



تسجل تشكيلة النصر العديد من الغيابات المؤثرة، عندما يلتقي نظيره العين، بعد غد الجمعة، لحساب الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد آل مكتوم بدبي، وتشمل الغيابات 4 لاعبين بداعي الإيقاف هم الهولندي ليروي فير، السنغالي موسى نداي، البرازيلي ماتياس أوليفيرا وغوستافو أليكس، وراشد عيسى وحسين مهدي بسبب الإصابة، إلى جانب هداف الفريق علي مبخوت لارتباطه بالخدمة الوطنية.

ويحتل النصر المركز السادس بـ38 نقطة بفارق 3 نقاط عن العين في المركز الخامس، ويسعى العميد لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، حيث لم يذق طعم الخسارة آخر 6 جولات.