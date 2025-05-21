تغييرات فنية في الأندية العربية قبل انطلاق مونديال الأندية 2025

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تمثل بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى بنظامها الموسع، بمشاركة 32 فريقاً من نخبة أندية العالم، محطة بارزة في مسيرة كرة القدم العالمية، ومنصة واعدة للأندية العربية الأربع المشاركة لعرض قدراتها الفنية والتنافسية على الساحة الدولية، في ظل جوائز مالية كبرى ومتابعة جماهيرية واسعة.

وفي إطار الاستعدادات المكثفة لهذا الحدث العالمي المرتقب انطلاقه منتصف يونيو المقبل، شهدت الأندية العربية المشاركة تغييرات لافتة على مستوى الأجهزة الفنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية وتقديم أداء مشرف في البطولة.

ففي دولة الإمارات، بادر نادي العين بحسم ملف الجهاز الفني مبكراً، بتعيين الصربي فلاديمير إيفيتش مديراً فنياً للفريق خلفاً لكل من الأرجنتيني هيرنان كريسبو والبرتغالي ليوناردو جارديم، اللذين تواليا على تدريب الفريق خلال الموسم الجاري.

وفي المملكة العربية السعودية، يبحث نادي الهلال حالياً عن مدرب جديد بعد إنهاء عقد البرتغالي جورجي جيسوس مطلع مايو، ويتولى محمد الشلهوب القيادة الفنية بشكل مؤقت، وسط تقارير تشير إلى مفاوضات جارية مع الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان.

أما في تونس، فقد تولى المدرب الوطني ماهر الكنزاري قيادة فريق الترجي خلفاً للروماني لورينت ريجيكامب، ونجح في قيادته إلى التتويج بلقب الدوري التونسي، ما يعزز فرص استمراره مع الفريق خلال البطولة.

وفي مصر، قرر النادي الأهلي إسناد مهمة تدريب الفريق لعماد النحاس مؤقتاً عقب رحيل السويسري مارسيل كولر.

وفي المغرب، أعلن نادي الوداد رسمياً إنهاء علاقته مع مدربه الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، وتم تكليف المغربي محمد أمين بنهاشم بالمهمة الفنية مؤقتاً، بانتظار الإعلان عن المدرب الذي سيقود الفريق في البطولة.