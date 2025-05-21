سنة سجناً للمتهمين بتوجيه إهانات عنصرية ضد فينيسيوس في الدوري الإسباني



أصدرت المحكمة الإقليمية في بلد الوليد، اليوم، أحكاماً بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامات واستبعاداً على المتهمين الخمسة الذين وجهوا إهانات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال مباراة فريقه وبلد الوليد في 30 ديسمبر 2022

وتهدف هذه الخطوة الأولى من نوعها في الدوري الإسباني للقضاء على العنصرية في الرياضة، وهو أول حكم في إسبانيا يُدين الإهانات العنصرية في ملاعب كرة القدم، باعتبارها جريمة كراهية بموجب المادة 510.1 (أ) من قانون العقوبات.

وبفضل جهود رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا)، التي رفعت الدعوى وكانت في البداية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الادعاء الخاص، ثم انضم إليها لاحقاً اللاعب فينيسيوس ونادي ريال مدريد، إضافة إلى النيابة العامة، تم التوصل إلى هذا الحكم الاستثنائي الذي تضمن سنة واحدة في السجن ونزع حق الاقتراع لمدة سنة واحدة وغرامات مالية تتراوح بين 1080 و1620 يورو، والحرمان الخاص من ممارسة مهن الأنشطة التعليمية، الرياضية أو الترفيهية لمدة 4 سنوات.

ومن أجل تعليق عقوبة السجن، وافق المحكوم عليهم صراحة على شرطين: عدم ارتكاب أي جريمة لمدة ثلاث سنوات وعدم الحضور إلى ملاعب كرة القدم التي تستضيف المسابقات الوطنية الرسمية خلال الفترة نفسها.

وجاء في بيان لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا): «يُمثل هذا القرار القضائي إنجازاً غير مسبوق في مكافحة العنصرية في الرياضة بإسبانيا، حيث كانت الأحكام حتى الآن تتناول السلوكيات المنافية للنزاهة الأخلاقية ذات الطابع العنصري المُشدد. ويؤكد هذا القرار صراحةً على إدانة جرائم الكراهية المرتبطة بالإهانات العنصرية وأن التعصب لا مكان له في كرة القدم».

وأضاف بيان لاليغا: هذا التقدم ثمرة الالتزام الراسخ من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بالدفاع عن قيم الرياضة والتسامح. ومن خلال مشروعها، تتخذ المؤسسة إجراءات قانونية، وتطلق حملات توعية، وتستخدم أدوات تكنولوجية لرصد السلوكيات التمييزية والإبلاغ عنها، وستواصل لاليغا، العمل بحزم مع السلطات والأندية لضمان بقاء كرة القدم مساحة آمنة، ومحترمة وشاملة للجميع.