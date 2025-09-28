«البرتقالي» يحصد 9 نقاط تاريخية في دوري المحترفين



حقق فريق عجمان أفضل بداية له في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، بعد نجاحه في جمع 9 نقاط وضعته في المركز السابع بجدول الترتيب، مع نهاية الجولة الخامسة من النسخة الحالية التي قدم فيها مستويات متميزة.

وأحرز «البرتقالي» حصيلة النقاط، من 3 انتصارات متتالية، ليجني ثمار حالة الاستقرار الإداري والفني التي ظل يتميز بها في المواسم الأخيرة، متفوقاً بذلك على أندية كبرى تملك إمكانيات وميزانيات مالية تتفوق عليه، ظل ينافسها بقوة في مشوار البطولة السابق محافظاً على تواجده خلال 9 مواسم متتالية.



ويعد عجمان من الأندية المؤسسة لدوري المحترفين، إذ شارك في النسخة الأولى للبطولة موسم 2008-2009، غير أن نتائجه الحالية في بداية الدوري تعد الأفضل على الإطلاق خلال مشاركاته في 14 نسخة سابقة، ما يمنح انطلاقته هذا الموسم قيمة تاريخية خاصة تمنحه دافعاً كبيراً في الجولات المقبلة.

ورغم بدايته الصعبة التي شهدت خسارتين متتاليتين أمام الوحدة والنصر في الجولتين الأولى والثانية لكن «البرتقالي» نجح سريعاً في تصحيح مساره، متفرداً بتحقيق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأخيرة دون أن يشاركه أي نادٍ آخر هذا التميز.



تميزت انتصارات عجمان بسمات خاصة، حيث جاءت جميعها بالنتيجة ذاتها 1-0 على حساب البطائح، الشارقة، وبني ياس، مع حفاظه، وحيداً من بين أندية الدوري، على نظافة شباكه في المباريات الثلاث، ليؤكد قوة خط دفاعه وانضباطه التكتيكي والأداء الجماعي الذي يعكس العمل الكبير للجهاز الفني بقيادة المدرب غوران ولاعبيه.

وأثبت عجمان بالمستوى الذي ظل يقدمه، أنه قادر على مقارعة الكبار رغم الفوارق الفنية والمالية، مستنداً إلى روح قتالية عالية ورغبة كبيرة في مواصلة التقدم، ومع الاستحقاقات المقبلة، تبدو الفرصة مواتية أمامه لتعزيز نتائجه الإيجابية، حيث يستضيف على ملعبه في الجولة السادسة فريق خورفكان، في مواجهة يطمح خلالها إلى إضافة فوز جديد يزيد من رصيده ليحقق أطول سلسلة انتصارات له في البطولة.