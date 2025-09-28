16 لاعباً في انطلاقة معسكر «الأبيض» لملحق المونديال



يبدأ منتخبنا الوطني الأول «الأبيض»، معسكره الداخلي بدبي من 28 سبتمبر الجاري إلى 7 أكتوبر المقبل، بمشاركة 16 من 31 لاعباً ضمتهم القائمة الموسعة المختارة من قبل الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، استعداداً لمباراتي منتخبي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، ضمن تصفيات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك في ظل تأخر التحاق 15 لاعباً من أندية شباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل، بالمعسكر حتى يوم الخميس المقبل، لارتباطهم بالمشاركة مع أنديتهم في بطولتي دوري أبطال آسيا.



وضمت القائمة المختارة، 5 لاعبين من كل من الشارقة والجزيرة، و4 من كل من العين والوحدة، و3 من كل من شباب الأهلي والنصر والوصل، واثنين من بني ياس، ولاعباً واحداً من كل من كلباء والبطائح، ومنهم 3 وجوه جديدة هم ريتشارد اکونور، غوستافوا أليكس، وسیل سوزا، مع عودة 3 لاعبين، وهم: خالد الظنحاني، ماجد حسن، ويحيى نادر، واحتفظ كوزمين بلاعبي القائمة السابقة، وهم: خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، وفهد الظنحاني، ومعهم كوامي كويدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير،، إيريك دي مينيزيس، روبن فیلیب، خليفة الحمادي، ماركوس ميلوني، زاید سلطان، لوان بيريرا، ماکانزی هانت، حارب عبدالله، محمد عبدالباسط، عبدالله رمضان، يحيى الغساني، علي صالح، فابيو دي ليما، نیکولاس خیمینیز، برونو أوليفيرا، ألفارو دي أوليفيرا، کایو كانيدو، وكایو لوكاس، ولم يتم استدعاء 3 لاعبين هم: ساشا إيفكوفيتش، غاستون سواريز، ومحمد عوض الله.



ويقتصر معسكر منتخبنا الوطني على التدريبات اليومية حتى موعد السفر إلى قطر مستضيفة تصفيات المجموعة الأولى، مع تفضيل كوزمين عدم خوض أي مباريات ودية خلال المرحلة الأخيرة من التحضيرات، وإجراء تقييم دقيق على مدى وصول اللاعبين المختارين إلى معدلات اللياقة البدنية والفنية المطلوبة من خلال مشاركتهم مع أنديتهم في المباريات المحلية والقارية خلال الفترة الماضية، قبل الاستقرار على القائمة النهائية المشاركة في التصفيات، خاصة أن الجهاز الفني تعرف جيداً إلى أغلب لاعبي «الأبيض» من معسكري النمسا ودبي خلال الشهور الماضية، ومشاركتهم في 4 مباريات، وفاز فيها جميعاً على فريقي ليتشي الإيطالي 3-1، وبرافو السلوفيني 2-1، ومنتخبي سوريا 3-1، والبحرين 1-0.



ومن المنتظر اكتمال صفوف المنتخب الخميس المقبل، عقب عودة رباعي ممثلي الدولة من مشاركاتهم الخارجية، حيث تنتظر كلاً من شباب الأهلي والشارقة والوحدة مواجهات قوية أمام اتحاد جدة السعودي والسد القطري وتراكتور الإيراني بالترتيب خارج الديار في دوري أبطال آسيا للنخبة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، في حين يحل الوصل ضيفاً على الوحدات الأردني في دوري أبطال آسيا الثانية، الأربعاء المقبل، مع العلم أن «الأبيض» يطمح إلى الفوز في مباراتيه بالملحق الآسيوي لإنهاء التصفيات في المركز الأول للمجموعة الأولى، ونيل بطاقتها المؤهلة مباشرة من آسيا إلى المونديال المقبل، في حين ستكون هناك بطاقة آسيوية ثانية مؤهلة مباشرة، وتتنافس عليها منتخبات السعودية، العراق وإندونيسيا، ضمن المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي، والمقررة مبارياتها في السعودية خلال التوقيت نفسه.