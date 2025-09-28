18 لاعباً في قائمة المنتخب العماني لمحلق تصفيات المونديال



اختار كارلوس كيروش مدرب المنتخب العماني، 18 لاعباً فقط في قائمة المرحلة الأولى من المعسكر الداخلي، استعداداً لمباراتي منتخبي قطر والإمارات، يومي 8 و11 أكتوبر المقبل، ضمن تصفيات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وضمت القائمة في حراسة المرمى كلاً من إبراهيم المخيني، بلال البلوشي، وأحمد الرواحي، ومعهم علي البوسعيدي، محمود المشيفري، أحمد الخميسي، مصعب الشقصي، نايف بيت صبيح، سلطان المرزوق، مصعب المعمري، أرشد العلوي، عبد الله فواز، أحمد الريامي، زاهر الأغبري، جميل اليحمدي، حاتم الروشدي، ناصر الرواحي، وصلاح اليحيائي.



ومن المقرر استمرار المرحلة الأولى من المعسكر حتى الأول من أكتوبر المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثانية من المعسكر الداخلي في اليوم التالي، وحتى موعد السفر إلى قطر، يوم 6 من الشهر نفسه، مع العلم أن المنتخب العماني سبق وأقام معسكراً داخلياً قصيراً خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري، بمشاركة 26 لاعباً.